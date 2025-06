Putin odwiedzi Węgry? Jednoznaczna deklaracja Orbana

Viktor Orban przebywa we Francji, gdzie przemówi na wiecu partii Patrioci dla Europy. Polityk udzielił wywiadu francuskiej telewizji LCI. Jednym z tematów była wojna na Ukrainie. Premier Węgier powiedział, że nie widzi realnego zagrożenia militarnego ze strony Rosji dla krajów NATO, ponieważ nie udało się jej osiągnąć swoich celów na Ukrainie. Jednocześnie stwierdził, że Ukraina przegrywa wojnę.

– Ani Europa, ani Ukraina nie będą w stanie osiągnąć porozumienia z Rosją. Ukraina, ponieważ przegrywa wojnę, a Europa, ponieważ jest w nią zbyt zaangażowana. Musi dojść do porozumienia między Rosjanami a Amerykanami – wskazał.

Orban ugości Putina na Węgrzech?

Orban został zapytany, czy przyjąłby w Budapeszcie Władimira Putina, tak jak przyjął Benjamina Netanjahu. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał międzynarodowy nakaz aresztowania zarówno wobec prezydenta Rosji, jak i premiera Izraela.

– Jeśli zechce przyjechać na Węgry, zostanie przyjęty tak, jak na to zasługuje. Powitamy go serdecznie – odpowiedział szef węgierskiego rządu. Ocenił, że Międzynarodowy Trybunał Karny "jest już zbyt upolityczniony". – W ogóle mnie nie interesuje – przyznał.

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Orban spotkał się z Putinem dwukrotnie. Pierwszy raz na marginesie forum One Belt One Road w Pekinie w październiku 2023 r., a drugi – w lipcu 2024 r. w Moskwie.

Węgry wycofają się z MTK

Rząd Węgier ogłosił na początku kwietnia decyzję o wycofaniu się z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Węgry podpisały statut rzymski MTK w 1999 r. i ratyfikowały go w 2001 r., ale nie wprowadziły tych unormowań do swojego systemu prawnego, co oznacza, że decyzje MTK nie mają mocy prawnej na terytorium Węgier.

Oficjalna decyzja władz Węgier ws. opuszczenia MTK nastąpiła w momencie, gdy premier Izraela Benjamin Netanjahu przybył z wizytą do Budapesztu.

Czytaj też:

Orban nie obawia się wojny z RosjąCzytaj też:

"Ukraina pochłonie każdą złotówkę". Orban nie chce Kijowa w UE