Trump rusza z nowym biznesem. Zaskakujący pomysł

Na tym nie koniec propozycji, które mają przyciągnąć klientów. Firma chce wprowadzić nowe smartfony – złote i z flagą USA. Ich cena ma wynieść 499 dolarów.

Nowa inicjatywa na 10. rocznicę startu Trumpa w wyborach

Start nowej inicjatywy Trump Organization, będącej główną spółką holdingową skupiającą prywatne przedsiębiorstwa Donalda Trumpa, zarządzaną przez jego starszych synów Erica i Donalda Jr., nie jest dziełem przypadku. Nowy projekt został bowiem ogłoszony w 10. rocznicę ogłoszenia przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych startu w wyborach w 2016 roku.

Projekt Trump Mobile ma konkurować z pozostałymi amerykańskimi operatorami telekomunikacyjnymi takimi jak AT&T, Verizon i T-Mobile.

– Dzięki Trump Mobile wprowadzimy cały pakiet produktów, dzięki którym ludzie będą mogli uzyskać medyczne teleporady na swoim telefonie za jedną stałą miesięczną opłatą, pomoc drogową w swoim samochodzie, nieograniczone wysyłanie SMS-ów do 100 krajów na całym świecie – zaznaczył Donald Trump Jr. w rozmowie ze stacją CNN.

Nie tylko data startu biznesu jest symboliczna. Swój przekaz ma również wyznaczenie cen za oferowane produkty. Dlatego "Plan 47" kosztuje 47,45 dolarów miesięcznie, co ma stanowić nawiązanie do sprawowanych przez Trumpa 47. i 45. kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Wojna handlowa Donalda Trumpa

Pod koniec maja amerykański prezydent stwierdził, że Unia Europejska "powstała w celu uzyskania przewagi nad Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie handlu”. Narzekał także, że Europejczycy są "bardzo trudni we współpracy”.

"Ich potężne bariery handlowe, VAT, absurdalne kary korporacyjne, niepieniężne bariery handlowe, manipulacje walutowe, niesprawiedliwe i bezpodstawne pozwy przeciwko amerykańskim firmom itp. doprowadziły do deficytu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi przekraczającego 250 000 000 dolarów rocznie, co jest kwotą całkowicie nie do przyjęcia” – napisał Trump.

Dalej prezydent USA napisał, że negocjacje z UE nie przynoszą żadnych rezultatów, dlatego "zaleca” nałożenie od 1 czerwca br. bezpośredniego cła w wysokości 50 proc. na towary z Unii Europejskiej. Trump nie sprecyzował, do kogo dokładnie adresował swoje "zalecenie”. Poprzednie taryfy celne wprowadził za pośrednictwem własnych dekretów prezydenckich.

