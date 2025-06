"Nie wiedzą, co do ku**wy robią". Trump nie wytrzymał

"They don’t know what the fuck they’re doing. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował Izrael i Iran za ataki po wejściu w życie rozejmu. 'Te dwa kraje walczą ze sobą tak długo i zaciekle, że nie wiedzą co do cholery robią' – powiedział przed odlotem do Hagi" – relacjonuje w serwisie X korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Przywódca USA udaje się na szczyt NATO.

– Iran i Izrael walczą tak długo i tak zaciekle, że sami, kurwa, nie wiedzą już, co robią. Rozumiecie? – powiedział Trump.

Rozejm przetrwał trzy godziny. Izrael zapowiada atak na Teheran

Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że "Izrael i Iran w pełni się zgodziły, że nastąpi całkowite i całkowite zawieszenie broni". Jednocześnie zastrzegł, że zawieszenie zostanie wdrożone etapami, w miarę wygaszania trwających jeszcze operacji wojskowych. Te doniesienia potwierdziły obie strony sporu. – Zgodziliśmy się na propozycję rozejmu z Iranem przedstawioną przez prezydenta USA Donalda Trumpa – przekazał we wtorek rano premier Izraela.

Netanjahu podziękował Trumpowi za okazane wsparcie w ataku na Iran. Kancelaria Netanjahu zapowiedziała, że Izrael odpowie zdecydowanie na próby łamania rozejmu.

Jednak zaledwie trzy godziny po podjęciu decyzji o rozejmie, Izrael wydał oświadczenie, w którym oskarżono Iran o złamanie postanowień.

Minister obrony Izraela zapowiedział "potężną odpowiedź" i ataki na cele "w sercu Teheranu". Obecnie Siły Obronnych Izraela (IDF) przygotowują się do przeprowadzenia ataku.

– W świetle rażącego naruszenia zawieszenia broni ogłoszonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w postaci wystrzelenia przez Iran pocisków w kierunku Izraela – i w oparciu o realizowanie przez izraelski rząd strategii potężnej odpowiedzi na każde takie odstępstwo – poleciłem Siłom Obronnym Izraela kontynuowanie nasilonych operacji, jakich celem jest reżimowa infrastruktura w Teheranie – przekazał minister Israel Kac.

