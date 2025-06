Ostre słowa. Trump krytykuje UE i Kanadę

Swoje uwagi amerykański przywódca wyraził w piątek podczas rozmów z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Republikanin odniósł się do relacji USA z innym państwami.

Gorzkie słowa pod adresem Kanady

Trump, odnosząc się do Kanady, stwierdził, że Ottawa "skopiowała Europę", co – zdaniem amerykańskiego prezydenta – nie wyjdzie na dobre ani Kanadyjczykom, ani Europejczykom.

Kanada, nakładając podatek cyfrowy, "skopiowała Europę" i – jak stwierdził Trump – nie wyjdzie to na dobre ani Kanadyjczykom, ani Europejczykom. Jednocześnie przywódca zaznaczył, że w relacjach z Kanadą, to Stany Zjednoczone "mają wszystkie karty".

Wcześniej, tego samego dnia, prezydent USA ogłosił, że natychmiast zrywa negocjacje handlowe z Kanadą ze względu na wycofanie się przez to państwo z planów nałożenia podatku od usług cyfrowych. Donald Trump ogłosił, że w ciągu tygodnia poinformuje stronę kanadyjską o ustanowieniu nowej stawki na towary pochodzące z tego kraju.

Trump krytykuje Brukselę

Prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował również rozmowy handlowe prowadzone z Unią Europejską. Jak podkreślił Trump, "problem polega na tym, że Unia Europejska ma wiele niesprawiedliwych podatków", jest "nieprzyzwoita", a także amerykańskie koncerny, takie jak Apple czy Google.

– UE została utworzona, by wykorzystywać pod kątem handlowym USA. Są bardzo nieprzyzwoici – powiedział amerykański przywódca. – Mamy dobre relacje, mam kontakt z Ursulą [von der Leyen – przyp. red.]. Ale to jest bardzo trudna sytuacja. Są wobec nas niewyobrażalnie źli – dodał.

Jak stwierdził Trump, Stany Zjednoczone "mają dużo więcej kart niż UE".

– UE jest bardzo nieprzyzwoita, ale niedługo nauczą się, by nie być tak nieprzyzwoici. Oni to wiedzą. Wiedzą, że to nadchodzi – podkreślił prezydent USA.

Czytaj też:

Trump grozi Hiszpanii. "Okropne, co zrobiła. Zapłaci dwa razy więcej"Czytaj też:

Erdogan: Trump przystąpi do rozmów między Ukrainą a Rosją pod jednym warunkiem