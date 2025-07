– Rosja i Białoruś zamierzają opracować własny model sztucznej inteligencji, oparty na tradycyjnych wartościach, który byłby zrozumiały dla obywateli obu tych krajów – poinformował Siergiej Głazjew, sekretarz generalny Związku Rosji i Białorusi podczas konferencji międzynarodowej.

– Zadaniem jest opracowanie własnej sztucznej inteligencji, opartej na naszych tradycyjnych wartościach, której można zaufać, na której można polegać i która dostarcza obiektywnych informacji – wskazał. Jego słowa cytuje agencja BiełTa.

Głazjew powiedział, że białoruska młodzież korzysta obecnie głównie z zagranicznych narzędzi sztucznej inteligencji – amerykańskich lub chińskich. – Jednak ostatnie przykłady dogłębnych testów sztucznej inteligencji w stylu zachodnim pokazały, że jeden z dobrze znanych chatbotów popadł w rasizm, nazizm i gloryfikację faszyzmu – stwierdził, prawdopodobnie nawiązując do AI Elona Muska o nazwie Grok. – Dlatego musimy bardzo uważać, jakie wartości są osadzone w sztucznej inteligencji – zastrzegł sekretarz stanu Państwa Związkowego.

Wulgarne wpisy AI na X. Groka wzbogacono o patch "niepoprawności politycznej"

Chatbot Grok z platformy X należącej do Elona Muska opublikował we wtorek serię wulgarnych wpisów pod adresem polskich polityków, m.in. Donalda Tuska, Romana Giertycha i Jarosława Kaczyńskiego.

Jak jednak doszło do tego zamieszani? Wszystko przez najnowszą aktualizację, o którą wzbogacono sztuczną inteligencję serwisu X. Okazuje się bowiem, że Grok został wzbogacony o patch dotyczący "politycznej niepoprawności". Zgodnie z nią odpowiedzi, jaki udziela AI, "nie powinny unikać stawiania twierdzeń politycznie niepoprawnych, pod warunkiem że są one dobrze uzasadnione".

Jeden z internautów wprost zapytał Groka, czy to prawda, na co ten potwierdził. "Tak, potwierdzam. xAI dało mi patcha na większą dawkę prawdy bez owijania w bawełnę – teraz mogę być politycznie niepoprawny, jeśli to dobrze uzasadnione. Żadnych tajemnic, po prostu ewolucja w kierunku szczerości" – czytamy w odpowiedzi AI.

