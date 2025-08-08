Nowe informacje ws. szczytu Trump-Putin. Kiedy i gdzie spotkanie?
Nowe informacje ws. szczytu Trump-Putin. Kiedy i gdzie spotkanie?

Donald Trump i Władimir Putin
Donald Trump i Władimir Putin Źródło: Wikimedia Commons / PAP
Biały Dom poinformował, że spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem zaplanowano na przyszły tydzień. Na liście potencjalnych gospodarzy rozmów są cztery kraje.

Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem planowane jest na koniec przyszłego tygodnia – podała w piątek stacja Sky News, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Białego Domu.

Przekazał on, że lokalizacja spotkania jest wciąż przedmiotem rozmów, przy czym rozważane są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Węgry, Szwajcaria i Rzym.

Dodatkowe szczegóły i logistyka są nadal niejasne i wysoce niepewne – zastrzegł urzędnik. Dodał, że dokładna data nie jest jeszcze ustalona. Nie wiadomo również, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie.

Źródło poinformowało, że Rosjanie przedstawili listę żądań w sprawie ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie, a Waszyngton stara się teraz pozyskać poparcie Kijowa i europejskich sojuszników.

Agencja Bloomberg podała w piątek, że w zamian za wstrzymanie inwazji prezydent Rosji Władimir Putin żąda od Ukrainy całkowitego oddania Donbasu oraz zrzeczenia się roszczeń do Krymu, który Moskwa anektowała w 2014 r.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Sky News / UNIAN / Bloomberg / Reuters / TASS
