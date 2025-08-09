"Ukraina i NATO obawiają się tego, co zrobi Trump"

Wysocy rangą urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i kilku krajów europejskich planują spotkać się w ten weekend w Wielkiej Brytanii, aby spróbować wypracować wspólne stanowisko przed zapowiedzianymi rozmowami prezydenta USA Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – donosi portal Axios.

Ukraina i kilku sojuszników z NATO obawia się, że Trump może zgodzić się na propozycje Putina dotyczące zakończenia wojny bez uwzględnienia ich stanowiska. Pomysł osobistego spotkania w Wielkiej Brytanii pojawił się podczas piątkowej telekonferencji między urzędnikami ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Europy. Była to trzecia tego rodzaju rozmowa w ciągu ostatnich dni.

Logistyka proponowanego spotkania jest nadal przedmiotem dyskusji, w tym to, kto dokładnie wziąłby w nim udział.

Spotkanie Trump-Putin. Są szczegóły

"Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę!" – przekazał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Będzie to pierwsze spotkanie polityków podczas drugiej, prezydenckiej kadencji Donalda Trumpa. Wcześniej prezydent USA stwierdził, że spotkałby się z Putinem szybciej, lecz nie może tego zrobić ze względów bezpieczeństwa.

Niedługo po wpisie przywódcy USA, Kreml potwierdził, że Władimir Putin spotka się w piątek na Alasce ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Moskwa wskazuje, że wybór miejsca jest "całkiem logiczny". – Rosja i Stany Zjednoczone są bliskimi sąsiadami, ze wspólną granicą – wyjaśnił doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe. Uszakow dodał, że Moskwa zaprosiła Trumpa do odwiedzenia Rosji po szczycie.

Czytaj też:

Groźby Trumpa nie działają. Chiny nadal będą kupować rosyjską ropęCzytaj też:

Porozumienie kończące wojnę. Tego Putin chce od Ukrainy