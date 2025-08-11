Trump zaczyna porządki w Waszyngtonie. "Wszystko wydarzy się bardzo szybko, jak na granicy"

W czwartek rano przed zbrojownią w Waszyngtonie zauważono pojazdy Gwardii Narodowej, najwyraźniej przygotowujące się rozlokowania wojsk w stolicy. Wcześniej Biały Dom miał potwierdzić gazecie „New York Post”, że federalni funkcjonariusze organów ścigania zajmą się problemem przestępczości i bezdomności w amerykańskiej stolicy. Informacje te potwierdziła również CNN.

Trump: Uczynimy Waszyngton bezpiecznym

Donald Trump potwierdził w niedzielę, że nie będzie stosował postawy "miłego faceta" w odniesieniu do przestępczości i bezdomności w Waszyngtonie. Prezydent zapowiedział na poniedziałek konferencję prasowej w tej sprawie i podkreślił, że "położy kres brutalnym przestępstwom" w stolicy kraju.

"Jutro mamy konferencję prasową w Białym Domu" – napisał Trump na Truth Social. "Uczynię naszą Stolicę bezpieczniejszą i piękniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Bezdomni muszą się wyprowadzić, NATYCHMIAST. Zapewnimy wam miejsca do spania, ale Z DALA od stolicy" – przekazał prezydent.

"Przestępcy, nie musicie się wyprowadzać. Wsadzimy was do więzienia, gdzie wasze miejsce. Wszystko wydarzy się bardzo szybko, tak jak na granicy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszliśmy od milionów napływających imigrantów do ZERA. Teraz będzie łatwiej — bądźcie przygotowani! Nie będzie żadnego «PANA MIŁEGO». Chcemy ODNOWIĆ nasz kapitał. Dziękujemy za uwagę!" – napisał Trump.

Przestępczość w stolicy USA jest poważnym problemem. Jako przykład prezydent opublikował zdjęcie zakrwawionej ofiary, 19-letniego Edwarda Coristine'a, siedzącego z gołym torsem na ziemi.

Bezdomni znikną z ulic USA

Przypomnijmy, że pod koniec lipca w ramach działań mających na celu "przywrócenie bezpieczeństwa Ameryce” prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze umożliwiające miastom i stanom przenoszenie osób bezdomnych z ulic do ośrodków leczenia.

W rozporządzeniu czytamy między innymi, że "liczba osób żyjących na ulicach Stanów Zjednoczonych w ciągu jednej nocy w ostatnim roku rządów Bidena — 274 224 — była najwyższą odnotowaną kiedykolwiek".

Trafią do ośrodków leczenia

Wobec tego rozporządzenie zobowiązuje prokurator generalną Pam Bondi do "odwrócenia precedensów sądowych i zakończenia wydawania orzeczeń nakazujących miastom i stanom zaprzestania usuwania osób bezdomnych z ulic i przenoszenie ich do ośrodków leczenia".

Choć nie jest jasne, jaka kwota pieniędzy zostanie przeznaczona na to przedsięwzięcie, rozporządzenie Trumpa przekierowuje fundusze federalne w celu zapewnienia, że bezdomni, którzy nie mają dachu nad głową, zostaną skierowani do ośrodków rehabilitacyjnych, leczniczych i innych placówek.

Zakaz otwartego zażywania narkotyków i włóczęgostwa

Ponadto rozporządzenie nakłada na prokurator generalną obowiązek współpracy z ministrem zdrowia i usług społecznych Robertem F. Kennedym Jr., ministrem mieszkalnictwa i rozwoju miast Scottem Turnerem oraz ministrem transportu Seanem Duffym w celu nadania priorytetu dotacjom federalnym dla miast i stanów, które "egzekwują zakazy otwartego zażywania narkotyków, biwakowania i włóczęgostwa w miastach oraz zajmowania nieużytków w miastach, a także śledzą lokalizację przestępców seksualnych".

Rozporządzenie stanowi również, że dotacje uznaniowe na programy zapobiegania zaburzeniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, ich leczenia i powrotu do zdrowia "nie obejmują finansowania punktów przyjmowania narkotyków w formie iniekcji ani nielegalnego używania narkotyków".

