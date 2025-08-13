Zełenski w Berlinie. Ważne spotkanie przed szczytem na Alasce

Do spotkania w Berlinie dojdzie na dwa dni przed rozmowami prezydenta USA z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce. Donald Trump stwierdził, że rozmowy z Władimirem Putinem będą spotkaniem "rozpoznawczym" w ramach starań o zawieszenie broni w wojnie Rosji z Ukrainą. W ubiegłym tygodniu prezydent USA powiedział – ku konsternacji Kijowa i Europy – że jakiekolwiek porozumienie będzie wymagało "pewnej wymiany terytoriów". Spotkanie będzie pierwszym Donalda Trumpem z Władimirem Putinem w drugiej kadencji prezydenta USA. Przywódcy wielokrotnie rozmawiali przez telefon, choć nie wszystkie rozmowy te były oficjalnie ujawniane.

Zełenski w Berlinie na dwa dni przed szczytem na Alasce

"Prezydent pracuje dziś w Berlinie. Odbędzie się dwustronne spotkanie z kanclerzem federalnym Merzem, a następnie wspólnie wezmą udział w wideokonferencji z europejskimi przywódcami, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i prezydentem USA Donaldem Trumpem" – poinformował rzecznik prasowy Wołodymyra Zełenskiego, Serhij Nykyforow.

Prezydent Ukrainy spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem przed wideokonferencją z przywódcami Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Unii Europejskiej o godzinie 14:00. W wideokonferencji weźmie udział również sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance dołączą do rozmowy o godz. 15:00.

Następnie, o godz. 16:30, odbędzie się wirtualne spotkanie uczestników "koalicji chętnych", na której czele stoją Niemcy, Francja i Wielka Brytania. "Koalicja chętnych" została powołana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Jej celem jest opracowanie kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia stałych dostaw broni oraz podejmowania działań, które mają zmierzać do zakończenia wojny. Do koalicji należą 33 państwa.

