Dzieci migrantów pod specjalnym nadzorem. Nauczyciele dostali polecenie

Rosyjskie szkoły otrzymały wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które zalecają nauczycielom zaostrzenie kontroli nad dziećmi migrantów "skłonnych do działań niezgodnych z prawem".

Pedagodzy mają między innymi monitorować prace pisemne małoletnich cudzoziemców pod kątem sformułowań "pogardliwie odnoszących się do pamięci historycznej, tradycyjnych rosyjskich wartości i symboli państwowych".

Nauczyciele są również zobowiązani do dokumentowania stosunku dzieci migrantów do lekcji propagandowych "Rozmowy o tym, co ważne", a także do dyskusji na tematy polityczne, społeczne i religijne, w których pojawiają się "skrajne osądy" i przejawy "nietolerancji".

Dzieci migrantów w Rosji. Nauczyciele przeprowadzą "rozpoznanie"

Ponadto muszą zwracać uwagę na odzież i przedmioty z symbolami radykalizmu religijnego, ekstremizmu i subkultur przestępczych. Aby zidentyfikować "podejrzane" dzieci migrantów, nauczyciele, zgodnie z wytycznymi, powinni przeprowadzać anonimowe ankiety i indywidualne rozmowy z uczniami "w nieformalnym otoczeniu".

Zaleca się im, z pomocą psychologów, ocenę "nastroju w środowisku młodzieżowym", rejestrowanie sporów i faktów dotyczących konfliktów międzyetnicznych, znęcania się, przestępstw i zachowań antyspołecznych.

Można również organizować wydarzenia mające na celu "wprowadzenie do rosyjskich wartości duchowych i moralnych", zgłębianie prawa Federacji Rosyjskiej, kultury zachowań społecznych, priorytetów narodowych i pamięci historycznej kraju.

Wcześniej do Dumy Państwowej wpłynął projekt ustawy o wprowadzeniu odpłatnej formy edukacji dla migrantów w rosyjskich szkołach. Propozycja zawiera również zakaz zdawania bezpłatnego testu z języka rosyjskiego więcej niż trzy razy w roku przy rozpoczynaniu nauki w szkole.

