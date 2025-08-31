Włoska lewica przeciw własności

PIECZEŃ RZYMSKA || 21 sierpnia karabinierzy opróżnili prywatny budynek w Mediolanie okupowany przez centrum społeczne postępowców Leoncavallo.
Centrum, które ma na sumieniu flirt z lewackimi terrorystami i anarchistami, funkcjonowało jak dom kultury – koncerty, spektakle teatralne, wystawy, dyskusje i spotkania. Szczególnie w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia cieszyło się sporą popularnością.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
