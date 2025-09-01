Irakijczyk wepchnął ją pod pociąg towarowy. 16-latka nie żyje

Tragedia wydarzyła się 11 sierpnia na stacji kolejowej Friedland w Getyndze (Dolna Saksonia), ale media niemieckie poinformowały o szczegółach dopiero teraz.

Jak donosi Norddeutscher Rundfunk (NDR), 31-letni Irakijczyk wepchnął 16-letnią Ukrainkę pod pociąg towarowy jadący z prędkością około 100 km/h.

Według nowych informacji z prokuratury, policja została wezwana na dworzec chwilę przed zdarzeniem, ponieważ 31-latek miał zakłócać porządek. Po przybyciu funkcjonariuszy, mężczyzna zaprowadził ich na peron, gdzie leżało ciało 16-latki, mówiąc mundurowym, że właśnie ją znalazł. Nie został zatrzymany z powodu braku dowodów.

Przeprowadzone później badania ujawniły wyraźne ślady DNA 31-latka na prawym ramieniu ofiary. Prokurator Andreas Buick powiedział w rozmowie z NDR, że było to coś więcej niż tylko lekkie dotknięcie i że mężczyzna musiał "ścisnąć nieco mocniej, aby pozostawić taki ślad" na ciele 16-latki.

Niemcy. Irakijczyk wepchnął Ukrainkę pod pociąg, 16-latka nie żyje

Irakijczyk został aresztowany, osadzony w areszcie i oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Następnie trafił do specjalistycznej kliniki psychiatrycznej, ponieważ – według NDR – wcześniej zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Śledczy ustalają teraz, czy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Prokuratorzy stwierdzili, że podejrzany nie miał wcześniej żadnych związków z ofiarą. Śledztwo wykazało również, że mężczyzna mieszkał w Niemczech od kilku lat. Pozostał w RFN pomimo odmowy azylu i nakazu deportacji.

"Bild" podał, że w chwili zdarzenia Liana rozmawiała przez telefon ze swoim dziadkiem, który usłyszał jej krzyki. Rodzice 16-latki natychmiast zakwestionowali policyjne twierdzenia, że był to wypadek.

W 2022 r. dziewczyna uciekła do Niemiec z Mariupola wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem. Szkoliła się na asystentkę stomatologiczną.

