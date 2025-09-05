Na Ukrainie powstanie strefa buforowa? Nowe informacje z USA

Strefa buforowa miałaby stanowić duży zdemilitaryzowany obszar – którego granice nie zostały jeszcze określone – na terenie obecnej Ukrainy, oddzielający terytoria kontrolowane przez Moskwę i Kijów.

Według NBC, ze względu na technologie, jakimi dysponuje amerykańska armia, to właśnie Stany Zjednoczone miałyby odpowiadać za monitorowanie strefy, m.in. za pomocą dronów, satelitów i innych narzędzi wywiadowczych.

Według osób zaznajomionych z planem, strefa buforowa mogłaby być chroniona przez wojska z jednego lub kilku krajów spoza NATO, takich jak Arabia Saudyjska, a nawet Bangladesz. Rozmieszczenie na Ukrainie żołnierzy amerykańskich nie jest przewidziane.

Wojna na Ukrainie. Powstanie strefa buforowa?

Plan miał powstać po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia. Początkowo oczekiwano, że rozmowy prezydentów USA i Rosji doprowadzą do bezpośredniego spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Putinem, ale postępy w pracach nad porozumieniem pokojowym od tego czasu utknęły w martwym punkcie. Jednak sojusznicy Kijowa nadal pracują nad potencjalnymi gwarancjami bezpieczeństwa, które mogą być kluczem do zakończenia wojny.

Jedno ze źródeł przekazało NBC News, że wśród głównych problemów do decyzji jest to, które działania Rosji wywołają reakcję Ukrainy lub sił monitorujących, a które nie. Zasady odpowiedzi na ewentualne złamanie przez Moskwę porozumienia pokojowego wciąż wymagają dopracowania i prawdopodobnie będą kwestionowane po zawarciu umowy i wprowadzeniu strefy buforowej.

Stacja podała, że w Pentagonie rozmowami o strefie kieruje generał Sił Powietrznych USA Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Negocjacje prowadzone przez USA ze stroną ukraińską dotyczą także szkolenia, metod odstraszania i współpracy w przemyśle zbrojeniowym.

