Kolejne spotkanie Nawrocki-Trump? Wskazano jeszcze jedno nazwisko

We wrześniu w USA odbędzie się 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W delegacji prezydenta znajdzie się szef MSZ.

To pierwsza sytuacja, gdy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uda się we wspólną podróż zagraniczną z prezydentem Karolem Nawrockim. Sesja ONZ odbędzie się w Nowym Jorku. Podczas posiedzenia prezydent RP wygłosi wystąpienie. Informację podał PAP, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Ze strony internetowej prezydenta wynika, że wizyta w USA potrwa od 21 do 24 września.

Nawrocki spotka się z Zełenskim i Trumpem?

Szef BPM Marcin Przydacz przekazał podczas konferencji prasowej w czwartek, że podczas wydarzenia Karol Nawrocki "będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych oraz o podstawowych zasadach, które są ważne z jego perspektywy".

Jak zaznaczył prezydencki minister, na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbędzie się szereg spotkań dwustronnych i wielostronnych w różnych formatach. – Dojdzie do bezpośrednich kontaktów, także z najważniejszymi politykami świata dyplomatycznego. Jestem przekonany, że dojdzie także do kontaktu bezpośredniego z prezydentem USA Donaldem Trumpem – mówił Przydacz.

Prezydencki minister zapytany o to, czy odbędzie się również spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, odpowiedział, że sala, w której obraduje ONZ, jest mała, więc bezpośrednie interakcje między politykami będą oczywistością. – I na pewno też, przynajmniej do krótkiej wymiany opinii i zdań, z prezydentem Ukrainy może tam dojść – zaznaczył Marcin Przydacz.

Rozmowy z przedstawicielem MSZ

W czwartek Marcin Przydacz spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii personalnych w polskich placówkach dyplomatycznych.

– Ustaliliśmy wiele kwestii. To było potrzebne spotkanie. Dobrze, że do niego doszło w dobie wyzwań dotyczących natury bezpieczeństwa – powiedział na konferencji prasowej prezydencki minister.

