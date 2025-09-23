"Brzmi całkiem dobrze". Trump publicznie odniesie się do propozycji Putina

Prezydent USA Donald Trump jest świadomy propozycji prezydenta Rosji Władimira Putina, aby po wygaśnięciu Traktatu Nowy START nadal stosować się do zawartych w nim ograniczeń w zakresie zbrojeń strategicznych.

Trump odpowie na propozycję Putina

Potwierdziła to na briefingu prasowym rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt. – Myślę, że brzmi to całkiem nieźle – powiedziała, zaznaczając, że prezydent Trump sam zabierze głos w tej sprawie.

Wcześniej w poniedziałek w trakcie przemówienia na spotkaniu z Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Putin oświadczył, że Rosja jest gotowa w dalszym ciągu przestrzegać podstawowych ograniczeń ilościowych określonych w START przez rok po jego wygaśnięciu za kilka miesięcy. Jednak dalsze przestrzeganie przez Moskwę granic traktatu zależy od tego, czy „Stany Zjednoczone zrobią to samo".

Traktat USA i Rosji Nowy START

Przypomnijmy, że Nowy START to dwustronny traktat rozbrojeniowy między USA a Rosją, podpisany 8 kwietnia 2010 r. w Pradze przez ówczesnych prezydentów Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. Wszedł w życie 5 lutego 2011 roku. Traktat został przewidziany na 10 lat, czyli do 2021 r., ale 3 lutego 2021 r. został przedłużony o kolejne 5 lat – do 5 lutego 2026 r.

Porozumienie ustanowiło szereg ograniczeń. Liczbę rozmieszczonych strategicznych głowic nuklearnych wskazano na maksymalnie 1550. Liczbę rozmieszczonych rakiet balistycznych międzykontynentalnych (ICBM), pocisków balistycznych na okrętach podwodnych (SLBM) oraz bombowców ciężkich do 700. Całkowita liczba rozmieszczonych i nierozmieszczonych wyrzutni i bombowców nie może przekraczać 800. Wprowadził również rozbudowany system inspekcji i wymiany danych, aby strony mogły weryfikować wzajemne zobowiązania.

