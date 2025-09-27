Kolejne drony. Dwa państwa w gotowości

W Danii drony zauważono z piątku na sobotę nad największą bazą wojskową Karup. Jak podaje lokalna policja, odnotowano obecność dwóch maszyn. Żadna z nich nie została zestrzelona.

Jak podaje agencja Ritzau, przestrzeń powietrzna wokół bazy została tymczasowo zamknięta dla samolotów. Sytuacja nie skutkowała jednak zakłóceniami w ruchu samolotów. Co ciekawe, duńskie siły zbrojne przyznały, że bezzałogowce zauważono w nocy z piątku na sobotę również w kilku innych miejscach, nad którymi pieczę sprawuje wojsko.

– Duńska policja poinformowała, że tylko w czasie jednej doby dostała ponad pół tysiąca zgłoszeń o obecności niezidentyfikowanych dronów. Przez podejrzane obiekty na niebie trzeba było wczoraj zamknąć dwa lotniska. Mimo wielu fałszywych alarmów – policja zaapelowała do Duńczyków by robili dronom zdjęcia i filmy – powiedział reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek.

Drony również w Norwegii. Strategiczne miejsce

Do podobnej sytuacji doszło w Trondheim w Norwegii. Tamtejsza policja potwierdziła bowiem liczne zgłoszenia dotyczące dronów zauważonych w sobotę przed południem nad lotniskiem wojskowym Oerland, gdzie stacjonują tam norweskie F-35.

Jak wskazano w oficjalnym komunikacie, jest jeszcze za wcześnie, by określić, jakiego rodzaju obiekty zostały zaobserwowane nad bazą wojskową.

Służby zapewniają jednak, że każde ze zgłoszeń dotyczących ostatnich wydarzeń w Danii i na lotnisku Oslo-Gardermoen jest traktowane bardzo poważnie.

Niezidentyfikowane obiekty w kolejnym kraju. Wszczęto śledztwo

W nocy z czwartku na piątek nad archipelagiem w Karlskronie w Szwecji zaobserwowano dwa niezidentyfikowane drony. Miasto jest główną bazą szwedzkiej marynarki wojennej.

Przedstawiciel lokalnej policji Mattias Lundgren powiedział w rozmowie z publicznym nadawcą SVT, że chodzi o większe drony, podobne do tych, jakie zaobserwowano w ostatnich dniach w Danii.

Jak wynika z relacji świadków, bezzałogowce migały czerwonym i zielonym światłem. W sprawie zostało już wszczęte śledztwo dotyczące naruszeni ustawy o lotnictwie.

Karlskrona jest miastem o strategicznym znaczeniu. To właśnie tu znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej, a swoje siedziby mają firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi, a także technologiami morskimi. Karlskrona jest również ważnym portem na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy, także z Gdyni.

Czytaj też:

Niepokojący incydent we Francji. Drony przeleciały nad bazą wojskowąCzytaj też:

Chiny potajemnie wspierają Rosję. Chodzi o drony oraz technologię