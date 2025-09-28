Kondycja Kościoła: stabilnie zachwiana
  • Paweł ChmielewskiAutor:Paweł Chmielewski

Kondycja Kościoła: stabilnie zachwiana

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA / MASSIMO PERCOSSI
Leon XIV przedstawił swój program. Można podsumować go krótko: unikać problemów za wszelką cenę. To teoretycznie postęp względem poprzedniego pontyfikatu, ale nie musi wcale skończyć się dobrze

Papież Robert Prevost udzielił wywiadu amerykańskiej dziennikarce Elise Ann Allen. Rozmowa, bardzo obszerna i wielowątkowa, odbiła się na świecie szerokim echem. Dominują jednak jej powierzchowne odczytania. Chciałbym przedstawić czytelnikowi nieco głębszą analizę – mniej optymistyczną niż powszechny ton w prasie konserwatywnej.

Wielu publicystów podkreśla z zadowoleniem, że papież Leon XIV okazał się niechętny zmianie nauczania Kościoła katolickiego, zwłaszcza w sprawie seksualności. Kontekstem jego wypowiedzi były oczekiwania środowisk LGBTQ. Leon powiedział np.: "Myślę, że nauczanie Kościoła pozostanie takie, jakie jest". Stwierdził też: "Uważam, że wysoce nieprawdopodobna jest zmiana nauki Kościoła na temat seksualności, z pewnością w bliskiej przyszłości". Wydawałoby się: są powody do radości, progresiści nie mają już na co liczyć – ludzie tacy, jak luksemburski kard. Jean-Claude Hollerich, otwarcie lobbujący za zmianą w Katechizmie Kościoła katolickiego w obszarze homoseksualizmu, zostali z niczym. Niestety, nic bardziej mylnego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

