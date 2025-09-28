Rosja wystrzeliła 600 dronów i 50 rakiet. Atak na Ukrainę trwał 12 godzin

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o wykorzystaniu przez Rosję 595 dronów i 48 rakiet. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, siły rosyjskie użyły blisko 500 dronów i ponad 40 rakiet, w tym pocisków Kindżał. Dodał, że naloty trwały ponad 12 godzin.

W związku z atakiem poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce, o czym poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Są zabici i ranni

"Głównymi celami ataków wroga były Kijów i obwody: zaporoski, chmielnicki, sumski, mikołajowski, czernihowski i odeski. W stolicy uszkodzony został budynek Instytutu Kardiologicznego. Do tej pory w Kijowie zginęły cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Składam kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim. W całej Ukrainie wiadomo, że co najmniej 40 osób zostało rannych, w tym dzieci" – napisał Zełenski na platformie X.

Podkreślił, że niedzielny atak świadczy o prawdziwym stanowisku Rosji. Jego zdaniem Moskwa chce kontynuować wojnę, dlatego zasługuje na najsilniejszą presję ze strony świata. Jak dodał, Kreml ma pieniądze na wojnę, bo wciąż czerpie dochody ze sprzedaży surowców i zarządza tzw. flotą cieni, która transportuje drogą morską rosyjską ropę z pominięciem sankcji.

"Będziemy kontynuować kontrataki, aby pozbawić Rosję tych źródeł dochodów i zmusić ją do podjęcia działań dyplomatycznych. Każdy, kto pragnie pokoju, musi poprzeć wysiłki prezydenta Trumpa i wstrzymać wszelki import z Rosji. Czas na zdecydowane działania jest już dawno spóźniony i liczymy na zdecydowaną odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy, G7 i G20" – oświadczył Zełenski.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone nałożą kolejne sankcje na Rosję wtedy, kiedy kraje europejskie całkowicie przestaną kupować rosyjskie surowce. Ropę z Rosji wciąż importują Węgry i Słowacja.

To był jeden z największych ataków. Setki dronów i rakiet

Niedzielny atak na Ukrainę był jednym z największych w ostatnich latach. 7 września, według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja użyła łącznie 823 środków napadu powietrznego. 9 lipca rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły 728 dronów i 13 pocisków, ustanawiając rekord liczby bezzałogowych statków powietrznych użytych w całej wojnie. 20 września Rosja zaatakowała Ukrainę 580 dronami i 40 pociskami.

