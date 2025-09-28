Niepokój w Danii. Wprowadzono zakaz

Informację przekazał w specjalnym oświadczeniu duński resort transportu.

"W związku z niedawnymi incydentami z dronami, minister transportu Thomas Danielsen, w porozumieniu z ministrem obrony i ministrem sprawiedliwości, podjął decyzję o skorzystaniu z opcji przewidzianej w ustawie o lotnictwie, aby zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych lotów dronów w tym tygodniu" – czytamy w komunikacie.

Surowe kary za naruszenie nowych przepisów

"Nie możemy pozwolić, aby zagraniczne drony powodowały niepewność i dezorganizację w społeczeństwie, czego doświadczyliśmy ostatnio. Dania będzie gościć w przyszłym tygodniu przywódców UE. Musimy dlatego szczególnie skupić się na bezpieczeństwie" – zaznaczył minister Thomas Danielsen, cytowany na stronie internetowej resortu odpowiedzialnego za transport.

Zakaz nie obejmuje jednak bezzałogowców wojskowych, policyjnych, a także tych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych, zarówno w służbie zdrowia, jak i na obszarach miejskich czy regionalnych.

Jak podaje RMF24, za naruszenie nowych przepisów grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

Kolejne drony nad Danią

W Danii z piątku na sobotę znów zauważono drony, tym razem nad największą bazą wojskową Karup. Jak podaje lokalna policja, odnotowano obecność dwóch maszyn. Żadna z nich nie została zestrzelona.

Agencja Ritzau wskazuje, że przestrzeń powietrzna wokół bazy została tymczasowo zamknięta dla samolotów. Sytuacja nie skutkowała jednak zakłóceniami w ruchu samolotów. Co ciekawe, duńskie siły zbrojne przyznały, że bezzałogowce zauważono w nocy z piątku na sobotę również w kilku innych miejscach, nad którymi pieczę sprawuje wojsko.

– Duńska policja poinformowała, że tylko w czasie jednej doby dostała ponad pół tysiąca zgłoszeń o obecności niezidentyfikowanych dronów. Przez podejrzane obiekty na niebie trzeba było wczoraj zamknąć dwa lotniska. Mimo wielu fałszywych alarmów – policja zaapelowała do Duńczyków by robili dronom zdjęcia i filmy – powiedział reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek.

