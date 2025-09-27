Prowokacje Rosji? Jest konkretna decyzja NATO

NATO "będzie prowadzić jeszcze bardziej wzmożoną czujność dzięki nowym, wielodomenowym zasobom w regionie Morza Bałtyckiego" – przekazało w sobotę kierownictwo Sojuszu.

NATO wzmocni ISR

To reakcja na serię ostatnich powietrznych incydentów, które z dużym prawdopodobieństwem stanowiły prowokację Rosji wobec państw "wschodniej flanki" NATO, w tym Polski.

Sojusz Północnoatlantycki ma zamiar wzmocnić obronność przestrzeni nad Morzem Bałtyckim przy pomocy nowych platform wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz co najmniej jednej fregaty, przekazała amerykańska agencja prasowa Reuters.

Rosja prowokuje dronami?

W ostatnich dniach drony pojawiły się nad Danią, Norwegią i Szwecją. Sprawy te są wyjaśniane. Bezzałogowce miały się pojawić w okolicy baz wojskowych. W piątek duńska policja podała informacje o zarejestrowaniu kolejnych ok. 500 niezidentyfikowanych dronów na terytorium kraju.

Z kolei 19 września trzy rosyjskie myśliwce bez zezwolenia wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Kreml twierdzi kreowana jest histeria i, że rosyjscy piloci nie łamią międzynarodowych zasad i latają wyłącznie w dozwolonych strefach, jednak Tallin zdecydowanie odrzucił te twierdzenia, argumentując ponadto, że Rosjanie naruszają przestrzeń Estonii regularnie i złożył wniosek o konsultacje w trybie artykuł 4 Traktatu o NATO.

Prezydent USA i szef NATO ostrzegli Moskwę

Agencja Bloomberg napisała, że w Moskwie byli brytyjscy, francuscy i niemieccy wysłannicy, którzy mieli omówić z tamtejszymi dyplomatami napiętą sytuację i ostrzec, że w przypadku naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO rosyjskie samoloty będą mogły być zestrzeliwane.

Także prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte z Holandii oficjalnie ostrzegli Rosję w tym zakresie.

