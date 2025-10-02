Tajemnicze zaginięcie norweskich żołnierzy. Przy granicy z Rosją

Do czwartkowego wieczoru udało się odnaleźć pięciu z nich. Żołnierze z elitarnego batalionu Hunter z garnizonu w Porsanger uczestniczyli w ćwiczeniach w rejonie Bugoeynes i Gandvik, nad Morzem Barentsa.

Nie stawili się w wyznaczonym terminie

Zaginieni mieli dotrzeć na miejsce zbiórki w środę rano, lecz nie stawili się w wyznaczonym terminie. Jak informuje NRK, dowództwo straciło z nimi kontakt, co uruchomiło alarm na szeroką skalę – Biorąc pod uwagę zasoby, które zaangażowaliśmy w akcję, to tak, jakbyśmy nacisnęli wielki czerwony przycisk – powiedział Jørgen Haukland Hansen z policji w Finnmarku.

W poszukiwaniach biorą udział: policja, wojsko, Czerwony Krzyż, psy ratownicze, drony oraz śmigłowce ratunkowe. Lars Strøm z norweskich Sił Zbrojnych poinformował, że żołnierze realizowali zadanie polegające na przemieszczaniu się między dwoma punktami na mapie i byli dobrze przygotowani na trudne warunki terenowe.

Nie wiadomo, co może być przyczyną

Około godz. 20 w czwartek poinformowano, że pięciu żołnierzy odnaleziono – trzech samodzielnie dotarło do punktu zbiórki, a dwóch kolejnych zlokalizował helikopter ratunkowy. Ich stan jest dobry, choć wykonanie zadania zajęło im więcej czasu niż przewidywano.

Wciąż trwają poszukiwania pozostałych pięciu wojskowych. Szczególną uwagę skupiono na dwóch żołnierzach, z którymi nie ma kontaktu od wtorku, 30 września. Jak podkreślił Jakob Carlsen z HRS, sytuacja jest poważna, jednak sprzyjają jej warunki pogodowe – temperatura utrzymuje się powyżej zera, nie pada, a wiatr jest umiarkowany. Policja rozważa dwa scenariusze zaginięcia: możliwe nieporozumienie dotyczące godziny zbiórki lub nieprzewidziane zdarzenie w terenie. Zaginieni byli "bardzo dobrze wyszkoleni" i byli wyposażeni "we wszystko, co potrzebne, aby poradzić sobie na dworze przy takich warunkach pogodowych".

