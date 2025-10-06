Pozew przeciw Trumpowi. Znany polityk oskarża

"Po tym, jak sąd federalny zablokował jego próbę federalizacji Gwardii Narodowej Oregonu, Donald Trump rozmieszcza 300 żołnierzy Gwardii Narodowej Kalifornii w Oregonie. Są teraz w drodze tam" – napisał w niedzielę na portalu X Gavin Newsom.

"Nadużycie prawa i władzy"

Gubernator stwierdził, że działania Trumpa to "zapierające dech w piersiach nadużycie prawa i władzy". Jak zaznaczył, sprawa trafi do sądu.

"Ta walka skończy się sądzie, ale opinia publiczna nie może zachować milczenia wobec tak nierozważnego i autorytarnego postępowania prezydenta USA" – napisał Newsom.

Gubernator stwierdził, że Trump to "wódz naczelny", który używa amerykańskiej armii jako "broni politycznej przeciw obywatelom Ameryki".

Bunt przeciw decyzji Trumpa

Stan Oregon pozwał administrację Trumpa do federalnego sądu okręgowego w związku z rozmieszczeniem w Portland oddziału Gwardii Narodowej. Pozew został ogłoszony przez stanowego prokuratora generalnego Dana Rayfielda. Oprócz prezydenta wskazano sekretarza obrony Pete’a Hegsetha i sekretarz ds. bezpieczeństwa narodowego Kristi Noem, która wnioskowała o użycie wojska do przywrócenia tam bezpieczeństwa.

Władze Oregonu chcą zablokować plan Waszyngtonu dotyczący rozmieszczenia 200 żołnierzy Gwardii Narodowej w Portland na 60 dni. Donald Trump nakazał wysłać Gwardię Narodową i zezwolił na użycie pełnej siły wobec grup, które atakują placówki służb migracyjnych.

Gubernator Tina Kotek, burmistrz Portland Keith Wilson i prokurator generalny Oregonu Dan Rayfield odpowiedzieli wspólnym złożeniem skargi do sądu federalnego, twierdząc, że posunięcie administracji jest "bezprawne" i "niepotrzebne". Rayfield oznajmił w publicznym oświadczeniu, że "społeczności Oregonu są stabilne", a lokalni urzędnicy zapewniają, że mają odpowiednią zdolność do "zarządzania bezpieczeństwem publicznym bez ingerencji władz federalnych".

