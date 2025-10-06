Ten obiekt leciał na Moskwę. Rosja odpowiedziała

O sprawie poinformował w poniedziałek na platformie Telegram mer stolicy Rosji, Siergiej Sobianin. Na miejsce, na które spadł dron, wysłano już służby ratunkowe.

Zestrzelenie maszyny miało konsekwencje dla wielu gospodarstw domowych. Jak przekazał w poniedziałek rano gubernator obwodu biełgorodzkiego na południowym zachodzie Rosji Wiaczesław Gładkow: "Nocny atak ukraińskich dronów odciął dostawy prądu do kilkudziesięciu tysięcy domów mieszkańców obwodu biełgorodzkiego na południowym zachodzie Rosji".

Agencja Reutera podała, że, choć technicy przywrócili dopływ prądu do 34 tys. gospodarstw, to w poniedziałek rano prawie sześć tysięcy domów nadal było pozbawionych elektryczności.

Biełgorod, który jest stolicą obwodu, znajduje się około 40 km od granicy z Ukrainą.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 500 dronów i ponad 50 rakiet. Pięć osób zginęło, w tym jedno dziecko, a kilkanaście osób zostało rannych. Siły rosyjskie ostrzelały obwody: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina potrzebuje większej ochrony i szybszego wdrażania wszystkich porozumień obronnych, zwłaszcza w zakresie obrony powietrznej, aby "pozbawić ten powietrzny terror jakiegokolwiek znaczenia".

Niedzielny atak był jednym z największych w ostatnich tygodniach. Wcześniej, 22 września Rosjanie wystrzelili ponad 600 dronów i blisko 50 rakiet. 20 września Rosja zaatakowała Ukrainę 580 dronami i 40 pociskami. Z kolei 7 września, według ukraińskiego Sztabu Generalnego, Moskwa użyła 823 środków napadu powietrznego.

W niedzielnym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjskie siły zaatakowały głównie obiekty infrastruktury energetycznej i gazowej. – To energetyka, przedsiębiorstwa cywilne, magazyny z towarami cywilnymi, a także nasza logistyka na kolei, czyli to, co zapewnia normalne życie społeczeństwa i gospodarkę. Uszkodzone są również dziesiątki zwykłych budynków mieszkalnych – wymieniał.

