Ursula von der Leyen pod presją. Znów chcą ją odwołać ze stanowiska

Wnioski o wotum nieufności mają niewielkie szanse na uzyskanie większości 2/3 głosów wymaganej do odsunięcia Ursuli von der Leyen w głosowaniach w czwartek, jednak mogą one ujawnić ogólne zaniepokojenie jej przywództwem. Wnioski o wotum nieufności zgłosili przedstawiciele skrajnej prawicy i skrajnej lewicy.

Ostra krytyka Ursuli von der Leyen

Europoseł z Francji Jordan Bardella, w imieniu grupy Patrioci dla Europy, ostro skrytykował przewodniczącą, m.in. za umowy handlowe z Mercosurem i Stanami Zjednoczonymi. – W obliczu Ameryki Trumpa nie tylko zgodziła się pani na porozumienie bez wzajemności, ale podpisała pani komercyjną kapitulację Europy – powiedział.

Zdaniem europosła Komisja Europejska pomaga konkurentom Europy kosztem rodzimych rolników, fabryk i miejsc pracy.

Również europosłanka Manon Aubry ze skrajnie lewicowej grupy Lewica, skrytykowała Ursulę von der Leyen, wzywając ją do ustąpienia ze stanowiska.

Ursula von der Leyen, powiedziała zaś, że świat znajduje się w najbardziej niepewnej i niebezpiecznej sytuacji od dziesięcioleci, wskazując na naruszenia przestrzeni powietrznej UE związane z Rosją oraz prezydenta Rosji Władimira Putina, obwiniającego Europę o wojnę na Ukrainie. – Nie kryje radości i wsparcia dla wszystkich swoich posłusznych przyjaciół w Europie, którzy wykonują za niego pracę. To pułapka i po prostu nie możemy w nią wpaść – mówiła.

Dwa wnioski o wotum nieufności

Dwa wnioski o wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen różnią się od siebie. Prawica narzeka na „błędną” politykę ekologiczną i brak działań na rzecz rozwiązania problemu nielegalnej migracji, zaś lewica podkreślała bezczynność UE w kwestii Gazy. Obie strony zgadzają się jednak, że Ursula von der Leyen zaakceptowała niezrównoważoną umowę taryfową ze Stanami Zjednoczonymi i że proponowana przez Komisję Europejską umowa handlowa UE-Mercosur stanowi zagrożenie dla rolników i środowiska.

