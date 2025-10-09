Rosja ma nowy cel na Ukrainie. Gierasimow zameldował Putinowi

Mimo trudności w zdobyciu Donbasu, Federacja Rosyjska obrała sobie za cel jedno z największych miast Ukrainy – podała w czwartek ukraińska agencja UNIAN, powołując się na raport szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji gen. Walerija Gierasimowa złożony prezydentowi kraju Władimirowi Putinowi.

– Wojska posuwają się w kierunku Zaporoża. Obecnie trwają walki o zdobycie miejscowości Primorskie i Stepnohirs – powiedział Gierasimow, informując Putina, że armia rosyjska naciera "niemal na wszystkich kierunkach".

Według ukraińskiego projektu DeepState, który nanosi na mapy pozycje wojsk Ukrainy i Rosji, od aktualnych linii rosyjskich do południowych krańców Zaporoża jest około 22 km, a do pierwszych bloków mieszkalnych – prawie 25 km. Jednocześnie na trasie ofensywy leży rzeka Konka (również Kińska), która może stać się poważną przeszkodą w dotarciu do miasta.

Od końca czerwca, kiedy Rosjanie rozpoczęli ofensywę w tym rejonie, udało im się – według DeepState – posunąć w sumie o 3 km. Oznacza to, że tempo natarcia wynosiło mniej niż 1 km miesięcznie.

Wojna na Ukrainie. Zaporoże nowym celem strategicznym Rosji?

Zaporoże to stolica obwodu zaporoskiego. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, działa w nim wielka huta Zaporiżstal i duża fabryka samochodów – AwtoZAZ. Na początku 2021 r., z liczbą mieszkańców przekraczającą 720 tys., Zaporoże zajmowało szóste miejsce wśród najludniejszych ukraińskich miast.

Na południe od Zaporoża znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa, która została zajęta w marcu 2022 r., w pierwszej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To największa elektrownia atomowa w Europie i trzecia na świecie. Posiada sześć reaktorów typu WWER-1000 o mocy 950 MW każdy. Obecnie nie produkuje energii.

Brytyjski dziennik "The Times" ujawnił w 2023 r., że armia ukraińska przeprowadziła nieudaną próbę odbicia elektrowni w Zaporożu. Operacja miała miejsce w październiku 2022 r.

