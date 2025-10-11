Biden poważnie chory. Nowe informacje o stanie zdrowia

Rzecznik byłego prezydenta USA poinformował, że w ramach planu leczenia raka prostaty, Joe Biden poddaje się obecnie radioterapii i leczeniu hormonalnemu.

Joe Biden, który w przyszłym miesiącu skończy 83 lata, we wrześniu przeszedł zabieg znany jako operacja Mohsa, mający na celu usunięcie komórek rakowych ze skóry.

Były prezydent USA w maju ujawnił, że zdiagnozowano u niego przerzutowego raka prostaty. Jego zespół stwierdził, że choroba jest agresywna, ale wrażliwa na hormony, co oznacza, że prawdopodobnie zareaguje na leczenie.

Joe Biden był 46. prezydent Stanów Zjednoczonych. Urząd sprawował w latach 2021-2025. Miał ubiegać się o drugą kadencję, jednak 21 lipca 2024 roku zrezygnował ze startu w wyborach argumentując swoją decyzję "dobrem partii demokratycznej oraz całego państwa". Oficjalnie poparł wiceprezydent Kamalę Harris w walce o nominację demokratów na kandydatkę w wyborach. "Dzisiaj chcę zaoferować moje pełne wsparcie i poparcie dla Kamali jako kandydatki naszej partii w tym roku. Demokraci – czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to" – podkreślił. Dodał, że Kamali wybranie Harris na swoją kandydatkę na wiceprezydenta USA w 2020 roku "było najlepszą decyzją, jaką podjąłem".

Kamala Harris przegrała wybory prezydenckie z USA z Donaldem Trumpem.

