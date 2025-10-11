Nowe wiadomości o zdrowiu Donalda Trumpa. Przekazał je lekarz prezydenta USA

Donald Trump, mający 79 lat, był najstarszą osobą, która objęła urząd prezydenta USA i drugą najstarszym człowiekiem, który kiedykolwiek został przywódcą Stanów Zjednoczonych.

Nowe informacje o stanie zdrowia Trumpa

"Trump nadal cieszy się doskonałym zdrowiem i wykazuje znakomitą wydolność sercowo-naczyniową, płucną, neurologiczną oraz fizyczną" – stwierdził lekarz prezydenta USA, Sean Barbabella, w notatce sporządzonej dla rzeczniczki prasowej Białego Domu Karoline Leavitt.

Amerykański przywódca poddał się również profilaktycznym badaniom lekarskim i szczepieniom, w tym corocznej przeciw grypie i aktualnej dawce przypominającej przeciwko COVID-19, przygotowując się do zbliżającej się podróży zagranicznej.

"Stwierdzono, że jego wiek sercowy – potwierdzony pomiar żywotności układu sercowo-naczyniowego za pomocą EKG – jest o około 14 lat niższy od jego wieku chronologicznego" – można przeczytać w notatce, która liczyła zaledwie kilka akapitów.

Zdrowie prezydenta USA

W piątek rano prezydent USA przybył do Walter Reed National Military Medical Center, szpitala w Bethesdzie w stanie Maryland, który od dawna służy prezydentom, na – jak to określił Biały Dom – "rutynowe coroczne badanie kontrolne" oraz na spotkanie z żołnierzami.

Zdrowie Donalda Trumpa znalazło się w centrum uwagi rok po tym, jak prezydent Joe Biden wycofał się z ubiegania się o reelekcję w 2024 roku z powodu pytań o jego predyspozycje do pełnienia tej funkcji. Podczas zeszłorocznej kampanii prezydenckiej Donald Trump kontrastował z Joe Bidenem, prezentując się jako młodszy i sprawniejszy.

Czytaj też:

Trump się wściekł, grozi Chinom odwetem. "Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie"Czytaj też:

Zaskakujący gest noblistki. Trump się ucieszy