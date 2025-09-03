Trump ucina spekulacje ws. stanu zdrowia. "Fałszywe informacje"

Przez kilka dni prezydent USA Donald Trump nie pokazywał się publicznie. Po raz kolejny pojawiły się spekulacje, że amerykański przywódca próbuje ukryć oznaki pogarszającego się stanu zdrowia.

W lipcu media poinformowały, iż u prezydenta Stanów Zjednoczonych zdiagnozowano chorobę, która często występuje u osób po 70. roku życia. Biały Dom potwierdził w oficjalnym komunikacie, że 79-letni Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Według Cleveland Clinic, schorzenie to występuje, gdy żyły w nogach nie są w stanie pompować krwi z powrotem do serca, co prowadzi do jej gromadzenia się. Co ważne, u amerykańskiego przywódcy nie stwierdzono objawów zakrzepicy żył głębokich (czyli tworzenia się skrzepów krwi) ani choroby tętnic, która może objawiać się zablokowaniem żył.

Stan zdrowia Trumpa. Prezydent USA przerwał milczenie

We wtorek Donald Trump odniósł się do fali spekulacji o swoim złym stanie zdrowia, a nawet o... śmierci. Prezydent USA zapewnił, że czuje się dobrze i określił pogłoski mianem "fałszywych informacji". Przywódca Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że choć przez pewien czas nie pojawiał się publicznie, to pozostawał "bardzo aktywny".

– Wiem, że ludzie pytali: "czy wszystko z nim ok?", "jak się czuje?", "co się stało?". Byłem bardzo aktywny w ten długi weekend – oznajmił Trump, cytowany przez ABC News.

Nawrocki spotka się z Trumpem w Białym Domu

Przypomnijmy, że w środę w Białym Domu prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Nawrockiego w roli głowy państwa. Tematami rozmów mają być m.in. bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski oraz sytuacja na Ukrainie.

Prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews w stanie Maryland w nocy z wtorku na środę. Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent RP został powitany przez pierwszego zastępcę szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attache wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta.

Czytaj też:

Prezydent w USA. Cejrowski: Dla Trumpa to inwestycja w przyszłość. Lisicki: Budowanie pozycjiCzytaj też:

Trump uczy Amerykę, jak zostać zwycięzcą