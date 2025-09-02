Trump uczy Amerykę, jak zostać zwycięzcą

Wideo pokazuje fragmenty z życia Trumpa jako biznesmena, osobowości telewizyjnej i głowy państwa. Prezydent dzieli się w nim 11 zasadami, które jego zdaniem mogą zmienić życie.

Filozofia sukcesu według prezydenta Stanów Zjednoczonych

11 zasad sukcesu Trumpa, jak się okazuje, sprowadza się do krótkich haseł. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że nigdy nie jest się zbyt młodym, by zrobić coś wielkiego, należy kochać to, co się robi, trzeba myśleć ambitnie, ciężko pracować, nie tracić rozpędu. Co ciekawe, Trump uczy, że aby zmienić świat, należy odważyć się być outsiderem, zaufać swojemu instynktowi. Poza tym prezydent USA każe uwierzyć w "amerykański sen", myśleć o sobie jak o zwycięzcy, być oryginalnym i nigdy się nie poddawać.

twitter

Publikacja nagrania zbiegła się z rosnącymi spekulacjami wokół kondycji prezydenta. W mediach społecznościowych część Amerykanów zaczęła szerzyć teorie spiskowe po tym, jak Trump przez kilka dni nie pojawiał się publicznie, a po trzech dniach został zauważony na polu golfowym. Biały Dom nie odniósł się do komentarzy, ale w harmonogramie prezydenta zaplanowano we wtorek przemówienie, które ma odbyć się o godzinie 14 czasu lokalnego (20 czasu polskiego).

Przewlekła choroba prezydenta Trumpa

Jednocześnie we Biały Dom potwierdził, że 79-letni Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną – schorzenie, w którym żyły w nogach nie są w stanie skutecznie pompować krwi do serca, co prowadzi do jej gromadzenia się.

U prezydenta, wedle oficjalnych przekazów, nie stwierdzono objawów poważniejszych schorzeń, takich jak zakrzepica żył głębokich czy choroby tętnic, które mogą powodować zablokowanie naczyń krwionośnych. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że zapowiadane oświadczenie Trumpa będzie dotyczyć Departamentu Obrony, a nie jego stanu zdrowia.

Czytaj też:

Trump wskazał "najgorsze miasto na świecie". Duże zaskoczenieCzytaj też:

Ambasador ostrzega przed Trumpem i Putinem. "Będziemy upokarzani"