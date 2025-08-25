Nowy siniak na dłoni Trumpa. Rzecznik Białego Domu zabrała głos

W sobotę 79-letni prezydent USA grał w golfa ze znanym amerykańskim baseballistą Rogerem Clemensem i jego synem Kacym w Trump National Golf Club w Wirginii. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia z tego spotkania. Na jednym z nich widać duży siniak na lewej dłoni Donalda Trumpa.
Karoline Leavitt, rzecznik prasowa Białego Domu, poproszona przez portal Daily Beast o komentarz w tej sprawie, nie zaprzeczyła pojawieniu się nowego siniaka na dłoni przywódcy Stanów Zjednoczonych. W oświadczeniu stwierdziła, że "prezydent Trump jest człowiekiem ludu i spotyka się z większą liczbą Amerykanów niż jakikolwiek inny prezydent w historii, a jego zaangażowanie jest niezachwiane i udowadnia to każdego dnia". Podkreśliła także, że siniaki pojawiają się od codziennego podawania ręki przy okazji różnych spotkań.
Uwagę dziennikarzy i fotoreporterów przykuła również gruba warstwa pudru w kremie na prawej dłoni Donalda Trumpa. Media zauważyły to podczas odwiedzin amerykańskiego przywódcy w jednym z muzeów znajdujących się nieopodal Białego Domu.
Stan zdrowia Donalda Trumpa
W przestrzeni publicznej po raz kolejny pojawiły się spekulacje, że Donald Trump próbuje ukryć oznaki pogarszającego się stanu zdrowia. W lipcu amerykańskie media poinformowały, iż u prezydenta Stanów Zjednoczonych zdiagnozowano chorobę, która często występuje u osób po 70. roku życia.
Biały Dom potwierdził w oficjalnym komunikacie, że 79-letni Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Według Cleveland Clinic, schorzenie to występuje, gdy żyły w nogach nie są w stanie pompować krwi z powrotem do serca, co prowadzi do jej gromadzenia się. Co ważne, u amerykańskiego przywódcy nie stwierdzono objawów zakrzepicy żył głębokich (czyli tworzenia się skrzepów krwi) ani choroby tętnic, która może objawiać się zablokowaniem żył.
