Matka izraelskiego zakładnika dziękuje Putinowi za uratowanie syna

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abd al-Fattah el-Sisi, prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan i emir Kataru Tamim ibn Hamad Al Sani podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy. – To wielki dzień dla świata, wielki dzień dla Bliskiego Wschodu – powiedział Trump podczas szczytu w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk.

Wcześniej Hamas wypuścił 20 izraelskich zakładników porwanych do Strefy Gazy w trakcie ataku 7 października 2023 r. W zamian Izrael zwolnił prawie 2 tys. palestyńskich więźniów. To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony 10 października, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.

Hamas wypuścił zakładników. Podziękowania dla... Putina

Matka jednego z zakładników, Maksyma Charkina, podziękowała za jego uwolnienie Władimirowi Putinowi. Jak stwierdziła, jej syn przeżył niewolę Hamasu i wrócił do domu dzięki prezydentowi Rosji.

– Bardzo chcielibyśmy spotkać się z Władimirem Putinem i podziękować mu za wszystko, co zrobił, bo to naprawdę pomogło Maksymowi przetrwać – powiedziała Natalia Charkin.

Rodzina Charkinów planuje pojechać do Moskwy, aby podziękować Putinowi za pomoc w uratowaniu Maksyma – podała rosyjska agencja TASS.

Natalia Charkin podkreśliła również wysiłki rosyjskiego konsulatu w Izraelu, którego pracownicy udzielili rodzinie zakładnika pełnej pomocy i wsparcia.

Rozejm w Strefie Gazy. Czy to koniec wojny?

W trakcie ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. terroryści zabili blisko 1200 osób, a 251 porwali do Strefy Gazy. W izraelskim odwecie zginęło 68 tys. Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci. Strefa została zrównana z ziemią i obecnie przypomina Warszawę po powstaniu w 1944 r. przeciwko hitlerowskim Niemcom.

Czytaj też:

Minister obrony Izraela oskarża Hamas o naruszenie porozumienia