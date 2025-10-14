Szykuje się kolejne porozumienie pokojowe. Trump weźmie udział w podpisaniu

Napięcia między Tajlandią a Kambodżą wybuchły w lipcu, przeradzając się w najkrwawsze starcia wojskowe od dziesięcioleci, w wyniku których zginęło ponad 40 osób, a około 300 tys. zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Obie strony – pośredniczone częściowo przez Donalda Trumpa – zgodziły się na zawieszenie broni po pięciu dniach walk i od tego czasu wielokrotnie wymieniały się oskarżeniami o łamanie rozejmu.

Trump pogodzi Tajlandię i Kambodżę?

Minister spraw zagranicznych Malezji Mohamad Hasan powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Kuala Lumpur, że prezydent USA weźmie udział w uroczystym podpisaniu porozumienia pokojowego między Tajlandią a Kambodżą na zbliżającym się szczycie państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), który zaplanowano w stolicy Malezji w dniach 26-28 października.

Premier Kambodży Hun Manet powiedział, że nominował Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, doceniając jego "innowacyjną dyplomację", która zakończyła starcia.

Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul powiedział w zeszłym tygodniu, że otrzymał list od Trumpa, w którym amerykański przywódca wyraził chęć rozwiązania napięć między dwoma walczącymi sąsiadami.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy. Przywódcy złożyli podpisy

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abd al-Fattah el-Sisi, prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan i emir Kataru Tamim ibn Hamad Al Sani podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy. – To wielki dzień dla świata, wielki dzień dla Bliskiego Wschodu – powiedział Trump podczas szczytu w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk.

Wcześniej Hamas wypuścił 20 izraelskich zakładników porwanych do Strefy Gazy w trakcie ataku 7 października 2023 r. W zamian Izrael zwolnił prawie 2 tys. palestyńskich więźniów. To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony 10 października, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.

