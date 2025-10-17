Watykan: Na świecie przybywa wiernych, ale ubywa kapłanów

Informację tę podała agencja Fides w najnowszym roczniku statystycznym Kościoła, opublikowanym z okazji Światowego Dnia Misyjnego.

Wzrost liczby katolików dotyczy wszystkich pięciu kontynentów, w tym Europy, gdzie odwrócił się trend spadkowy odnotowany w poprzednim badaniu, kiedy to w 2022 r. odnotowano spadek liczby katolików w porównaniu z 2021 r. Podobnie jak w poprzednich latach, wzrost liczby katolików jest najbardziej widoczny w Afryce (+8 309 000) i Ameryce (+5 668 000). Kolejne miejsca zajmują Azja (+954 000), Europa (+740 000) i Oceania (+210 000). Odsetek katolików w światowej populacji nieznacznie wzrósł (+0,1) w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi 17,8 proc..

Całkowita liczba biskupów na świecie wzrosła o 77 w porównaniu z poprzednim spisem, osiągając poziom 5430. Wzrosła liczba biskupów wywodzących się z kleru diecezjalnego (+84), a zmniejszyła się liczba biskupów wywodzących się z zakonów (-7).

Spada liczba księży na świecie

Całkowita liczba księży na świecie nadal spada: 406 996 (-734 w porównaniu z poprzednim spisem). Znaczący spadek odnotowano ponownie w Europie (-2486), a następnie w Ameryce (-800) i Oceanii (-44). Podobnie jak w poprzednim spisie, znaczny wzrost odnotowano w Afryce (+1451) i Azji (+1145).

Spadła również liczba kapłanów zakonnych, których od ostatniego badania jest 128 254 (-305). Również w ostatnim rocznym badaniu liczba stałych diakonów na świecie nadal rośnie (+1234), osiągając poziom 51 433. Wzrost odnotowano w Ameryce (+1257) i Oceanii (+57). Nieznaczny spadek odnotowano w Azji (-1), Afryce (-3) i Europie (-27). Liczba zakonników niebędących kapłanami zmniejszyła się o 666 w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając łączną liczbę 48 748. Spadki odnotowano w Europie (-308), Ameryce (-293), Azji (-196) i Oceanii (-46), podczas gdy w Afryce liczba zakonników niebędących księżmi wzrosła (+107).

Również w najnowszym badaniu potwierdza się utrzymująca się od dłuższego czasu tendencja spadkowa liczby zakonnic: jest ich 589 423 (-9730). Wzrost odnotowano ponownie w Afryce (+1804) i Azji (+46), natomiast spadek utrzymuje się w Europie (-7338), Ameryce (-4066) i Oceanii (-251). Liczba alumnów wyższych seminariów, diecezjalnych i zakonnych, również w ostatnim rocznym spisie zmniejsza się: na całym świecie jest ich 106 495 (w poprzednim roku było ich 108 481). Wzrost odnotowano tylko w Afryce (+383), natomiast spadek w Ameryce (-362), Azji (-1331), Europie (-661) i Oceanii (-15). Zmniejszyła się również całkowita liczba seminarzystów niższych, diecezjalnych i zakonnych, osiągając poziom 95 021 (-140).

