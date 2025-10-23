Tusk spotkał się z Zełenskim. Jest nagranie

Podczas szczytu omawiana jest kwestia aktywów rosyjskiego banku centralnego, które zostały zamrożone po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

O spotkaniu poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Na profilu KPRM na portalu X pojawiło się nagranie dokumentujące powitanie obu polityków.

Ważne decyzje w Brukseli. To może uderzyć w Moskwę

Podczas szczytu Unii Europejskiej, który odbywa się w czwartek w Brukseli, przywódcy rozmawiają m.in. o wykorzystaniu aktywów rosyjskiego banku centralnego, które zostały zamrożone po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r.

Jak podaje Radio Zet, w posiadaniu Unii Europejskiej znajduje się około 200 mld euro wspomnianych funduszy, z czego kwotą 185 mld zarządza izba rozliczeniowa Euroclear z siedzibą w Belgii. Władze tego państwa obawiają się jednak pozwów ze strony Rosji, jeśli środki zostaną wykorzystane. Bruksela może jednak otrzymać zabezpieczenie od innych państw członkowskich UE.

Komisja Europejska zaproponowała, by zamrożone rosyjskie aktywa posłużyły jako wsparcie przy finansowaniu pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Zgodnie z tym planem, Kijów zwróciłby pożyczone pieniądze po zakończeniu wojny i otrzymaniu reparacji ze strony Rosji.

USA nakładają sankcje na Rosję

Stany Zjednoczone nałożyły w środę nowe sankcje na dwie największe rosyjskie spółki naftowe, Rosnieft i Łukoil, powołując się na "brak poważnego zaangażowania" Moskwy w proces pokojowy mający na celu zakończenie wojny na Ukrainie.

Rzecznik chińskiego MSZ komentując decyzję Donalda Trumpa stwierdził, że "przymus i wywieranie presji na innych nie rozwiąże żadnego problemu".

Trump nałożył nowe sankcje na Rosję w tym samym dniu, w którym ogłosił, że odwołał spotkanie z Władimirem Putinem, planowane w Budapeszcie w najbliższych tygodniach. Jak tłumaczył amerykański prezydent, doszedł do wniosku, że obecnie nie będzie w stanie porozumieć się ze swoim rosyjski odpowiednikiem. Jak dodał, zawsze uważał, że Putin "chce przejąć całą Ukrainę", ale USA na to nie pozwolą. – Nie chcemy, żeby miał całą Ukrainę – podkreślił Trump.

