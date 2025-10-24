"Zdrajco, jedź na Ukrainę!". Prezydent Rumunii wygwizdany

Nicusor Dan przybył do Jassów, miasta w północno-wschodniej Rumunii, w piątek po południu, aby wziąć udział w uroczystej ceremonii zorganizowanej z okazji 165. rocznicy założenia Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuzy i Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych im. George;a Enescu.

Gwizdy i okrzyki pod adresem prezydenta Rumunii

Przed wejściem do budynku Teatru Narodowego na prezydenta czekała grupa protestujących. Kiedy polityk wysiadł z limuzyny, część osób zaczęła gwizdać i krzyczeć: "Hańba!", "Zdrajca!", "Jedź na Ukrainę!" i "Jesteś najgorszym prezydentem!".

Dan wydawał się być tym niewzruszony. Najpierw pomachał swoim krytykom, a następnie w otoczeniu ochroniarzy wszedł do budynku.

Nagranie z incydentu zostało opublikowane w serwisie YouTube.

Jak podają rumuńskie media, prezydent przyleciał do Jassów bezpośrednio z Brukseli samolotem wojskowym C-27J Spartan, po tym jak uczestniczył w szczycie Rady Europejskiej.

Nicusor Dan w maju wygrał wybory prezydenckie. Co mówił o Polsce?

Nicusor Dan został prezydentem Rumunii w maju 2025 r. Wcześniej, w latach 2020-2025 był burmistrzem stolicy kraju, Bukaresztu.

Przed wyborami prezydenckimi w Polsce Dan stwierdził, że "Rumunia i Polska są bardzo dużymi krajami, więc jeżeli Europa chce wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, musimy zgadzać się w sprawach fundamentalnych". Wyraził również nadzieję, że wybory w Polsce wygra "proeuropejski kandydat".

Czytaj też:

