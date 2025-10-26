Pocisk o napędzie jądrowym. Rosja testuje nową broń

Przywódca Rosji Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw połączonych sił rosyjskiego wojska. Spotkał się tam z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerijem Gierasimowem oraz dowódcami zgrupowań biorących udział w wojnie na Ukrainie.

– Wszyscy oni złożyli naczelnemu dowódcy szczegółowy raport o sytuacji na linii frontu – poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Putin otrzymał "pełną informację o bieżącej sytuacji".

Jednocześnie Kreml udostępnił w mediach nagranie przedstawiające spotkanie Putina z Gierasimowem. Rosyjski przywódca omówił testy pocisku manewrującego Burewiestnik o napędzie jądrowym. Przywódca poinformował, że rosyjscy specjaliści mówili mu kiedyś, że skonstruowanie takiej broni prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe. – To unikatowy produkt, którego nikt na świecie nie posiada – chwalił się polityk. Nazwa pocisku została wyłoniona w ramach głosowaniu zorganizowanego w serwisie internetowym Ministerstwa Obrony Rosji.

Kreml zadowolony z wyników testu

Wiadomo, że Władimir Putin polecił gen. Gierasimowowi podjęcie decyzji w sprawie klasyfikacji nowego pocisku oraz rozpoczęcie przygotowania infrastruktury niezbędnej do rozmieszczenia systemu Burewiestnik w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. przywódca Kremla ogłosił, że decydujące testy broni zostały zakończone i jest ona gotowa do dalszych prac przygotowawczych.

Z kolei szef Sztabu Generalnego oświadczył, że podczas testów przeprowadzonych 21 października Burewiestnik pokonał dystans 14 tys. kilometrów i przebywał w powietrzu przez ok. 15 godzin. Gen. Walerij Gierasimow stwierdził, że nie jest to limit i możliwe jest poszerzenie zasięgu.

Serwis rp.pl przypomina, że w 2018 r. Władimir Putin ogłosił, że Rosja opracowała napęd jądrowy, który będzie można wykorzystać w pociskach manewrujących.

Czytaj też:

Pieskow: Szczyt na Węgrzech nie został odwołany, bo nie było ustalonej datyCzytaj też:

Trump stawia warunek Putinowi. "Nie będę tracić czasu"