Trump stawia warunek Putinowi. "Nie będę tracić czasu"

Do możliwości ponownego spotkania z Władimirem Putinem Donald Trump odniósł się w sobotę w drodze do Azji podczas przystanku w Katarze.

Spotkanie Trump – Putin. Prezydent USA stawia warunek

Ze słów amerykańskiego prezydenta wynika, że nie dojdzie do ponownego spotkania obu przywódców dopóki Trump nie będzie miał pewności, że uda się zawrzeć porozumienie ws. zakończenia wojny na Ukrainie.

– Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami.

Przywódca Stanów Zjednoczonych zapewnił, że od zawsze ma z Władimirem Putinem dobre stosunki, jednak – jak podkreślił – jego obecna postawa jest "bardzo rozczarowująca". – Myślałem, że to się uda zrobić (zakończyć wojnę w Ukrainie – red.) przed pokojem na Bliskim Wschodzie – oświadczył.

Odwo łany szczyt w Budapeszcie

W wydanym komunikacie Biały Dom przekazał, że nie ma planu spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w "najbliższej przyszłości". Tym samym nie potwierdziły się słowa amerykańskiego polityka, że obaj przywódcy spotkają się w najbliższych dniach w stolicy Węgier Budapeszcie.

Przypomnijmy, że informację o planowanym szczycie na Węgrzech przekazał w ubiegłym tygodniu, na kilka godzin przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy, Donald Trump, który tego samego dnia odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.

"Trzeba sprawdzić, czy możemy zakończyć tę haniebną wojnę między Rosją a Ukrainą" – napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiadając spotkanie w Europie.

"Rozmowa była długa, szczera i bardzo konstruktywna. Wierzę, że osiągnęliśmy dziś znaczący postęp w kierunku pokoju" – oświadczył Trump, dodając, że "świat potrzebuje mniej wojen i więcej rozmów".

Decyzję ostro skrytykował prezydent Ukrainy WołodymyrZełenski, uznając, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny, ze względu na prorosyjską postawę Viktora Orbána. Zełenski stwierdził, że nie wierzy, by premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, mógł wnieść zrównoważony wkład w rozmowy, ale zadeklarował równocześnie, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.

Z Putinem amerykański prezydent spotkał się ostatni raz w sierpniu w Anchorage na Alasce. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu. Szczyt nie przyniósł żadnych przełomowych rozstrzygnięć w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Czytaj też:

Tusk ostrzega: Nie możecie żyć w słodkiej iluzji

Czytaj też:

Trump nie powiedział ostatniego słowa. Szykuje dodatkowe uderzenie w Rosję

Czytaj też:

Europa chce wykorzystać ruch Trumpa. Putin ma powody do obaw?