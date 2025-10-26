Tusk ostrzega: Nie możecie żyć w słodkiej iluzji

Do wojny na Ukrainie szef rządu odniósł się w rozmowie z "Sunday Times". To pierwszy wywiad Donalda Tuska dla brytyjskich mediów od czasu objęcia urzędu w 2023 roku.

Tyle Ukraina jest gotowa walczy ć. Tusk o rozmowie z Zełenskim

Zdaniem premier, najważniejszym obecnie pytaniem jest to, ile jeszcze będzie ofiar. – Prezydent Zełenski powiedział mi w czwartek, że ma nadzieję, iż wojna nie potrwa dziesięciu lat, ale Ukraina jest gotowa walczyć jeszcze dwa, trzy lata – zdradził. Tusk przyznał jednak, iż obawia się, że wojna może potrwać jeszcze nawet dekadę.

Dalej premier stwierdził, że w dłuższej perspektywie Rosja nie ma szans na przetrwanie. Jak tłumaczył, stoi ona w obliczu dramatycznych problemów, które zostały pogłębione m.in. przez nałożone przez Amerykanów nowe sankcje na rosyjski przemysł naftowy.

Mimo ogromnych problemów Moskwy, Zachód nie może być jednak, zdaniem Tuska, przekonany o zwycięstwie. Według premiera, Rosjanie mają jedną wielką przewagę nad Zachodem, a zwłaszcza nad Europą – są gotowi do walki. – ! czasie wojny, to jest absolutnie kluczowe zagadnienie. (…) Nie masz szans na wygraną, jeśli nie jesteś gotowy walczyć lub przynajmniej coś poświęcić – podkreślił.

Tusk ostrzega Wielką Brytanię ws. Rosji

W rozmowie z tygodnikiem szef polskiego rządu przestrzegł Wielką Brytanię. Jak tłumaczył, nie może ona dłużej żyć w "słodkiej iluzji" o oszczędzeniu w razie wojny między państwami NATO i Rosją. Jak podkreślał, jeśli Moskwa zdecydowałaby się rozmieścić pociski balistyczne Oriesznik na terytorium Białorusi lub Królewca, to mogłaby z łatwością odpalić głowicę nuklearną, której celem byłaby dowolna stolica europejska, w tym Londyn.

– Dlatego nie możecie żyć w słodkiej iluzji, (…) że to nie wasza wojna – powiedział premier.

Czytaj też:

Lider PiS wyśmiał partię Tuska: Czegoś takiego nie było, oni są pierwsi

Czytaj też:

Szłapka do Kaczyńskiego: Przez Terespol droga najprostsza

Czytaj też:

Sikorski atakuje PiS. Grzmi o "putinowskiej propagandzie"