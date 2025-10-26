Tusk ostrzega: Nie możecie żyć w słodkiej iluzji
Udostępnij5 Skomentuj
Kraj

Tusk ostrzega: Nie możecie żyć w słodkiej iluzji

Dodano: 
Donald Tusk, premier
Donald Tusk, premier Źródło: KPRM
– Nie mam wątpliwości, że Ukraina przetrwa jako niepodległe państwo – powiedział premier Donald Tusk.

Do wojny na Ukrainie szef rządu odniósł się w rozmowie z "Sunday Times". To pierwszy wywiad Donalda Tuska dla brytyjskich mediów od czasu objęcia urzędu w 2023 roku.

Tyle Ukraina jest gotowa walczyć. Tusk o rozmowie z Zełenskim

Zdaniem premier, najważniejszym obecnie pytaniem jest to, ile jeszcze będzie ofiar. Prezydent Zełenski powiedział mi w czwartek, że ma nadzieję, iż wojna nie potrwa dziesięciu lat, ale Ukraina jest gotowa walczyć jeszcze dwa, trzy lata zdradził. Tusk przyznał jednak, iż obawia się, że wojna może potrwać jeszcze nawet dekadę.

Dalej premier stwierdził, że w dłuższej perspektywie Rosja nie ma szans na przetrwanie. Jak tłumaczył, stoi ona w obliczu dramatycznych problemów, które zostały pogłębione m.in. przez nałożone przez Amerykanów nowe sankcje na rosyjski przemysł naftowy.

Mimo ogromnych problemów Moskwy, Zachód nie może być jednak, zdaniem Tuska, przekonany o zwycięstwie. Według premiera, Rosjanie mają jedną wielką przewagę nad Zachodem, a zwłaszcza nad Europą są gotowi do walki. ! czasie wojny, to jest absolutnie kluczowe zagadnienie. (…) Nie masz szans na wygraną, jeśli nie jesteś gotowy walczyć lub przynajmniej coś poświęcić podkreślił.

Tusk ostrzega Wielką Brytanię ws. Rosji

W rozmowie z tygodnikiem szef polskiego rządu przestrzegł Wielką Brytanię. Jak tłumaczył, nie może ona dłużej żyć w "słodkiej iluzji" o oszczędzeniu w razie wojny między państwami NATO i Rosją. Jak podkreślał, jeśli Moskwa zdecydowałaby się rozmieścić pociski balistyczne Oriesznik na terytorium Białorusi lub Królewca, to mogłaby z łatwością odpalić głowicę nuklearną, której celem byłaby dowolna stolica europejska, w tym Londyn.

– Dlatego nie możecie żyć w słodkiej iluzji, (…) że to nie wasza wojna powiedział premier.

Czytaj też:
Lider PiS wyśmiał partię Tuska: Czegoś takiego nie było, oni są pierwsi

Czytaj też:
Szłapka do Kaczyńskiego: Przez Terespol droga najprostsza

Czytaj też:
Sikorski atakuje PiS. Grzmi o "putinowskiej propagandzie"

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: Fakt, PAP, Sunday Times
Czytaj także