Zwrot w sprawie spotkania Trump - Putin. Biały Dom wydał oświadczenie

W wydanym komunikacie przekazano, że nie ma planu spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w "najbliższej przyszłości". Tym samym nie potwierdziły się słowa amerykańskiego polityka, że obaj przywódcy spotkają się w najbliższych dniach w stolicy Węgier Budapeszcie.

Odwołany szczyt

Przypomnijmy, że Informację o planowanym szczycie na Węgrzech przekazał w ubiegłym tygodniu, na kilka godzin przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy, Donald Trump, który tego samego dnia odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.

"Trzeba sprawdzić, czy możemy zakończyć tę haniebną wojnę między Rosją a Ukrainą" – napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiadając spotkanie w Europie.

"Rozmowa była długa, szczera i bardzo konstruktywna. Wierzę, że osiągnęliśmy dziś znaczący postęp w kierunku pokoju" – oświadczył Trump, dodając, że "świat potrzebuje mniej wojen i więcej rozmów".

Jeszcze w piątek premier Węgier odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji, po której ogłosił, że przygotowania do spotkania Putin-Trump "idą pełną parą". Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Decyzję ostro skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, uznając, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny, ze względu na prorosyjską postawę Viktora Orbána. Zełenski stwierdził, że nie wierzy, by premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, mógł wnieść zrównoważony wkład w rozmowy, ale zadeklarował równocześnie, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.

Z Putinem Trump spotkał się ostatni raz w sierpniu w Anchorage na Alasce. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu. Szczyt nie przyniósł żadnych przełomowych rozstrzygnięć w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Czytaj też:

Senat USA wstrzymuje ważną ustawę. "Nie torpedować wysiłków Trumpa"Czytaj też:

"Trump znów wpadł w pułapkę Putina". Złe wieści dla Ukrainy