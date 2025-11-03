Fatalne wieści dla Trumpa. Tak złego sondażu nie było od dawna

Zgodnie z sondażem SSRS, którego wyniki opublikowała telewizja CNN, rządy Donalda Trumpa popiera obecnie 37 proc. wyborców. To o 1 pkt proc. wyższy wynik od jego najgorszego wyniku w historii tych badań. Najwyższy jest jednak odsetek wyborców oceniających Donalda Trumpa negatywnie – to aż 63 proc. Oznacza to wzrost o 1 pkt proc. względem stycznia 2021 roku, kiedy kończył swoją pierwszą kadencję i tuż po szturmie jego zwolenników na Kapitol. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego sondażu CNN sprzed miesiąca, notowania Donalda Trumpa pogorszyły się o 5 pkt proc.

Zgodnie ze średnią z wszystkich największych badań opinii publicznej z ubiegłego tygodnia, Donald Trump cieszy się 40 proc. poparciem. Negatywnie prezydenta USA ocenia 59 proc. To najgorszy wynik od początku drugiej kadencji jego prezydentury.

Co frustruje amerykańskich wyborców?

Głównym powodem frustracji wyborców – zgodnie z wynikami sondażu – są kwestie ekonomiczne, a zwłaszcza wzrost cen. 47 proc. respondentów wskazało ten problem jako najważniejszy. 68 proc. uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. 72 proc. sądzi, że gospodarka jest w złym stanie.

Badanie opublikowane na dzień przed pierwszym poważnym sprawdzianem wyborczym od elekcji Donalda Trumpa, którym są wybory władz stanów w Wirginii i New Jersey oraz burmistrza Nowego Jorku. Sondaż pokazuje jednak, że niepopularni są też Demokraci. Dobrą opinię o partii opozycyjnej ma jedynie 29 proc. respondentów, zaś 55 proc. – negatywną. Na rok przed wyborami do Kongresu zamiar głosowania na kandydatów Demokratów deklaruje 47 proc. respondentów, a na kandydatów Republikanów – 42 proc.

Czytaj też:

Spotkanie Trump-Putin? Przywódca wskazał datęCzytaj też:

Trump nie bierze pod uwagę przekazania Tomahawków Ukrainie