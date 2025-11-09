Odwet Ukrainy. Rosjanie bez prądu

Gubernator obwodu woroneskiego Aleksander Gusiew przekazała, że ofensywa nie spowodowała ofiar w ludziach. Jak zaznaczył włodarz, kilka dronów zostało zneutralizowanych przez systemy walki elektronicznej, przez co wybuch pożar w ''obiekcie użyteczności publicznej''. Ogień szybko został ugaszony.

Gusiew zaznaczył, że podjęte przez służby środki bezpieczeństwa spowodowały krótkotrwałe zmiany temperatury centralnego ogrzewania w części gospodarstw domowych, a także krótkie przerwy w dostawach energii elektrycznej w niektórych obszarach miasta. Później sytuacja wróciła do normy.

Reuters wskazuje, iż rosyjski resort obrony w komunikacie opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych nie wspomniał o żadnych dronach zestrzelonych nad obwodem woroneskim. Rosyjskie MON przekazało jedynie informację o liczbie dronów zniszczonych przez swoje jednostki, nie zaś o bezzałogowcach wysłanych przez Ukrainę.

Woroneż, miasto w południowo-zachodniej Rosji, położone około 500 km od Moskwy, liczy ponad milion mieszkańców.

Nocny atak na Ukrainę. Są ofiary

Z kolei w nocy z piątku na sobotę Rosja dokonała kolejnego ataku na terytorium Ukrainy. Zginęły cztery osoby, kilkanaście zostało rannych. W wyniku nalotu w kilku miastach nie ma prądu.

Jak przekazał prezydent Ukrainy, "Rosja wystrzeliła w sobotę 450 dronów i 45 pocisków w nocnych atakach na Ukrainę wymierzonych w sektor energetyczny i inną infrastrukturę". "W nocy z piątku na sobotę rosyjski dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w obwodzie dniepropietrowskim. Zniszczeniu uległy mieszkania od 4. do 6. piętra. Na miejscu wybuchł pożar" – podaje portal polsatnews.pl. W ramach akcji ratowniczej pomocy udzielono 28 osobom, w tym pięciorgu dzieci. Zginęła jedna kobieta.

Siły rosyjskie dokonały również ataku na obwód odeski. W wyniku uderzeń doszło do pożaru w jednym z obiektów infrastruktury energetycznej. Z kolei we wsi Korotych (obwód charkowski) osiem osób zostało rannych po ostrzale stacji benzynowej. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Zaatakowana została również stolica Ukrainy, Kijów. "W rejonie peczerskim ratownicy otrzymali dwa wezwania. Płonęły cztery samochody ciężarowe oraz dwa budynki. Samochody w pobliżu zostały uszkodzone. Pod innym adresem w Kijowie pożar części bezzałogowca został ugaszony zanim na miejsce dotarły jednostki straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych" – wskazuje polsatnews.pl.

Agencja UNIAN donosi, że ataki odnotowano również na terenie Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Na tym obszarze zginęły trzy osoby, a sześć kolejnych zostało rannych w wyniku ataków na rejony zaporoski, wasylowski i połohski.

Czytaj też:

Niepokojące doniesienia z Moskwy. Rozkaz przygotowań do testów nuklearnychCzytaj też:

Rosja żąda wyjaśnień od tego kraju. W tle wojna