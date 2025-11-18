Atak dronów na Moskwę. Paraliż na lotniskach

Jak przekazał na portalu Telegram mer Moskwy Siergiej Sobianin: "Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny, który leciał w stronę Moskwy. Specjaliści służb ratowniczych pracują na miejscu upadku szczątków".

Reuters podaje, że Rosjanie zestrzelili dwa drony lecące kierunku stolicy kraju.

Zarówno lotnisko Szeremietiewo, jak i Wnukowo zawiesiły wszelkie operacje w związku z zagrożeniem dronowym.

Atak Rosji na Ukrainę. Użyto dronów i rakiet, są ofiary

Rosja zaatakowała przy użyciu dronów i rakiet kolejne cele na Ukrainie. W wyniku uderzenia zginęła 17-letnia dziewczyna. Ukraińcy odpowiedzieli atakiem na infrastrukturę krytyczną.

Do zmasowanego szturmu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Moskwa użyła czterech rakiet balistycznych i 114 dronów – poinformowały ukraińskie siły powietrzne.

W miejscowości Horodnia (obwód czernihowski) zginęły dwie kobiety. Rosyjskie bezzałogowce uderzyły w budynek opuszczonego przedsiębiorstwa i prywatną posesję, w wyniku czego doszło do pożaru.

Niestety tragiczne informacje nadeszły we wtorek rano z obwodu charkowskiego. W wyniku szturmu rakietowego Moskwy zginęła 17-letnia dziewczyna. Ciężko ranna dziewczyna zmarła w szpitalu. Jak poinformowały władze obwodu, dziewięć innych osób odniosło obrażenia.

Odpowiedź Ukrainy na atak

Moskwa kontynuowała atak również we wtorek, tym razem uderzając w infrastrukturę energetyczną. Ukraiński resort odpowiedzialny za ten obszar funkcjonowania państwa wskazał, że uderzenia objęły obwody dniepropietrowski, sumski, chersoński i doniecki. Obecnie prowadzone są działania remontowo-naprawcze.

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych mjr Robert Browdi przekazał we wtorek, że w odpowiedzi siły Kijowa przeprowadziły udane ataki dronów na elektrownie cieplne Zujiwska i Starobeszewska, które znajdują się w okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego. Ukraińskie siły już zapowiedziały dalsze ataki na cele energetyczne.

