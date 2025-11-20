Zderzenie pociągów w Czechach. Dziesiątki rannych

Na miejscu pracują strażacy, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Jak przekazują czeskie media, szpital w Czeskich Budziejowicach potwierdził przyjęcie pięciu osób w stanie ciężkim. Około 40 kolejnych pasażerów miało odnieść lekkie obrażenia. W związku z wydarzeniem ruch na trasie Czeskie Budziejowice-Pilzno został całkowicie wstrzymany.

Dziesiątki rannych po zderzeniu pociągów w Czechach

Do wypadku doszło tuż za stacją w Zlivie, w kierunku Pilzna. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na dyspozytornię pogotowia o godzinie 6:19. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Ze względu na skalę zdarzenia już w pierwszych minutach skierowano tam siedem zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczej Służby Ratunkowej.

Ratownicy oceniają stan zdrowia poszkodowanych i udzielają im niezbędnej pomocy. Dla pasażerów, którzy nie wymagają hospitalizacji, podstawiono dwa autobusy ewakuacyjne. Straż pożarna skierowała na miejsce również psychologa. Szpital w Czeskich Budziejowicach aktywował plan kryzysowy – placówka przyjmuje i opatruje rannych, nie ograniczając przy tym normalnego trybu funkcjonowania.

Przyczyny nie są znane

Na razie nie wiadomo, czy doszło do zderzenia czołowego, czy też jeden z pociągów uderzył w stojący skład. Portal Zdopravy.cz nieoficjalnie informuje, że pociąg pospieszny mógł zignorować sygnał zakazujący jazdy.

Jan Kučera z Inspekcji Kolejowej przekazał czeskiej telewizji, że w jednym ze składów przypadkowo podróżował inspektor tej instytucji, dzięki czemu mógł natychmiast rozpocząć działania. Na miejsce wypadku zmierza również marszałek kraju południowoczeskiego Martin Kuba.

Koleje Czeskie informują, że zastępcza komunikacja autobusowa działa wahadłowo na odcinku Czeskie Budziejowice – Dívčice. Odwołano trzy pociągi pospieszne. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 11:30.