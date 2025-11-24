Zwrot w sprawie Ukrainy? "Pierwotny plan pokojowy już nie istnieje"

W wyniku niedzielnych negocjacji amerykańsko-ukraińskich w Genewie plan pokojowy USA dla Ukrainy został zmodyfikowany.

Jak poinformował Ołeksandr Bewz, doradca Andrija Jermaka, szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, rozmowy ze stroną amerykańską w Szwajcarii były bardzo konstruktywne, a Ukrainie udało się omówić każdy punkt planu pokojowego zaproponowanego przez Stany Zjednoczone.

Plan ws. Ukrainy został zmieniony. Pierwotna wersja "już nie istnieje"

– 28-punktowy plan w formie, w jakiej wszyscy go widzieli, już nie istnieje. Część punktów została usunięta, część zmieniona. Ani jedna uwaga ze strony ukraińskiej nie pozostała bez reakcji – stwierdził Bewz, cytowany w poniedziałek przez agencję RBK-Ukraina.

Według niego, ostateczne decyzje w najbardziej problematycznych kwestiach będą podejmować prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Donald Trump.

Amerykański przywódca napisał w serwisie Truth Social, że w rozmowach pokojowych z Ukrainą poczyniono duże postępy. Jak dodał, "może się wydarzyć coś dobrego". Zełenski przekazał z kolei, że ukraińska delegacja wraca już z Genewy do kraju i że jeszcze w poniedziałek wieczorem przedstawi pełny raport na temat postępów w negocjacjach.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul poinformował, że z planu usunięto wszystkie kwestie dotyczące Europy i NATO, co uznał za sukces.

Tusk: Punktu dotyczącego Polski już nie ma

Według premiera Donalda Tuska, z porozumienia zniknął punkt dotyczący Polski, mówiący o stacjonowaniu w naszym kraju europejskich myśliwców. – Wszystko na to wskazuje, że ten punkt jest raczej punktem widzenia Rosji. Jest manipulacją czy pewną pułapką. Nikt się nie da w to wciągnąć. Tego punktu już nie ma – oświadczył szef rządu w rozmowie z dziennikarzami.

Według ustaleń "Financial Times", plan pokojowy został zmniejszony z 28 do 19 punktów. Nie jest jasne, które zapisy usunięto.

