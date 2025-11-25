Tajne spotkania i wysłannik Kremla. Kulisy powstania planu pokojowego dla Ukrainy

Kulisy prac nad dokumentem ujawnił "Wall StreetJournal".

Plan pokojowy dla Ukrainy. To on odegrał kluczową rolę

Z ustaleń dziennika wynika, że prace nad planem pokojowym rozpoczęły się w październiku. Ruszyły one na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialni byli specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz JaredKushner, zięć amerykańskiego przywódcy. Według dziennika, kluczowy wkład w kształt projektu miał mieć zaufany człowiek Kremla KiriłłDmirtijew. Gazeta wskazuje, że brał on udział w tajnych spotkaniach z przedstawicielami USA w Miami. To tam miał przedstawić konkretne propozycje Rosji ws. Ukrainy.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump dał Ukrainie czas do czwartku 27 listopada (Święto Dziękczynienia w USA), na wyrażenie zgody na plan pokojowy zaproponowany przez Waszyngton. Zakłada on m.in. przekazanie Krymu i Donbasu pod kontrolę Moskwy, redukcję liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy do 600 tys. żołnierzy, nieprzystępowanie Ukrainy do NATO i zakaz rozmieszczania zagranicznych sił pokojowych na jej terytorium.

Plan zakończenia wojny przewiduje również, że sankcje nałożone na Rosję mają być znoszone etapami, format G8 ma zostać przywrócony, a popełnione przez żołnierzy rosyjskich zbrodnie wojenne mają być objęte amnestią.

Jeden z punktów dotyczy Polski. Mówi, że "europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce".

Negocjacje w Genewie. Plan pokojowy uległ zmianie?

Strona ukraińska zgłosiła potrzebę zmian dokumentu. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił w orędziu, że przyjęcie go w obecnym kształcie oznacza "wybór między utratą godności a ryzykiem utraty kluczowego partnera, między przyjęciem 28 trudnych punktów a najcięższą zimą i dalszymi zagrożeniami".

W miniony weekend w Genewie delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat planu pokojowego. W ich wyniku, według relacji Zełenskiego, dokument miał ulec zmianie.

