"Ktoś podsłuchuje, ale to nie my". Doradca Putina o ujawnionych nagraniach

Agencja Bloomberg ujawniła nagrania, na których Witkoff doradza Uszakowi, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem, aby zapewnić sobie jego poparcie.

Z materiału wynika, że Witkoff sugerował Rosjanom zorganizowanie rozmowy telefonicznej między Trumpem a Putinem przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu oraz wykorzystanie wcześniej zawartego porozumienia w sprawie Strefy Gazy jako sposobu na rozwiązanie kwestii ukraińskiej. Uszakow zgodził się z częścią tych rad.

Bloomberg opublikował również zapis rozmowy Uszakowa z innym doradcą Putina, Kiriłłem Dmitrijewem. Wynika z niej, że Dmitrijew miał wskazać Witkoffowi rosyjskie żądania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które następnie zostały przedstawione jako plan pokojowy Trumpa.

Uszakow: To nie my podsłuchujemy

Uszakow pytany o sprawę nie potrafił powiedzieć, w jaki sposób amerykańscy dziennikarze weszli w posiadanie tych nagrań. – Ktoś je ujawnia, ktoś podsłuchuje, ale to nie my – przekonywał w rozmowie z dziennikarzem rosyjskiej telewizji państwowej Pawłem Zarubinem.

Uszakow tłumaczył, że rozmawia z Witkoffem dość często, ale nie komentuje treści ich rozmów. Jego zdaniem, takie przecieki są publikowane, "aby utrudnić" proces negocjacji.

– Jest mało prawdopodobne, aby robiono to w celu poprawy relacji (między Rosją a USA). Są one budowane teraz, budowane z trudem. Budowane poprzez tego rodzaju kontakty, w tym telefoniczne – argumentował.

Uszakow przekazał też, że Witkoff przyjedzie do Moskwy w przyszłym tygodniu. – Będzie tam on i wielu innych urzędników administracji zaangażowanych w sprawy ukraińskie – dodał.

Informację potwierdził Donald Trump. Według niego, do ustalenia porozumienia pokojowego zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił Witkoffowi spotkać się z Putinem, a sekretarza armii USA Dana Driscolla wysłał na rozmowy z Ukraińcami.

Witkoff nagrany z Rosjanami. Trump: Standardowa forma negocjacji

Trump pytany o doniesienia Bloomberga stwierdził, że nie słyszał nagrania rozmowy, ale że nie jest to dla niego zaskoczeniem, ponieważ "tak właśnie robi negocjator". – To bardzo standardowa forma negocjacji. Wyobrażam sobie, że to samo mówi Ukrainie, bo każda ze stron musi coś dać i coś wziąć – ocenił.

Dopytywany, czy nie martwi go fakt, że Witkoff jest zbyt prorosyjski, prezydent USA zaprzeczył i zaczął mówić, że wojna na Ukrainie może trwać latami i że Rosja ma w niej przewagę.

