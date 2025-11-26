"Jest brzydka". Trump atakuje dziennikarkę

Reporterka "New York Times" zasugerowała, że amerykański przywódca zdradza oznaki fizycznego wyczerpania piastowaniem urzędu. Korespondentka z Waszyngtonu wskazała na skrócony dzień pracy Donalda Trumpa, a także na mniej napięty niż wcześniej harmonogram prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Dziennikarka zwróciła również uwagę na takie sytuacje jak ucięcie sobie drzemki przez Trumpa podczas jednego ze spotkań w Białym Domu czy maskowanie siniaków na rękach.

Trump: Dziwacy z upadającej gazety

Prezydent USA odpowiedział na publikację dziennika na swojej platformie Truth Social.

"Dziwacy z upadającej gazety 'New York Times' znów w akcji. Wygrałem wybory prezydenckie w 2024 r. miażdżącą przewagą, zdobywając wszystkie siedem swing states, większość głosów ludowych i kolegium elektorskiego. Wygrałem w okręgach naszego kraju stosunkiem głosów 2750 do 550, co oznacza całkowite zwycięstwo. Zakończyłem osiem wojen, osiągnąłem 48 nowych rekordów giełdowych, nasza gospodarka ma się świetnie, a nasz kraj znów cieszy się szacunkiem na całym świecie, szacunkiem jak nigdy dotąd" – napisał amerykański przywódca.

Trump zwrócił uwagę na obecną sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych. "Poprzednia administracja odnotowała najwyższą inflację w historii – udało mi się już przywrócić ją do normalnego poziomu, a ceny, w tym ceny artykułów spożywczych, spadają. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i energii, a ja nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko" – podkreślił.

Prezydent USA: Katie Rogers jest brzydka

Zdaniem amerykańskiego prezydenta, "New York Times" celowo prowadzi negatywną kampanię, sytuując się w roli "prawdziwego wroga ludu".

Nie obyło się również bez personalnego ataku na dziennikarkę. "Autorka artykułu, Katie Rogers, której zadaniem jest pisanie wyłącznie złych rzeczy o mnie, jest trzeciorzędną reporterką, brzydką zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz” – napisał Trump.

"Pomimo tego wszystkiego mam najwyższe wyniki w sondażach w historii, a dzięki rekordowym inwestycjom w Ameryce powinny one tylko rosnąć" – dodał.

Czytaj też:

Trump ucina spekulacje ws. stanu zdrowia. "Fałszywe informacje"Czytaj też:

Gwiazda CNN znika z anteny. Trump nie kryje satysfakcji: Wielki nieudacznik