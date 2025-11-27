Proponujemy uruchomienie zakrojonego na szeroką skalę programu wyposażenia sił zbrojnych w nowoczesną broń i sprzęt rosyjski, który dowiódł swojej skuteczności w rzeczywistych operacjach wojskowych – powiedział Putin na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ w Biszkeku, stolicy Kirgistanu.

Podkreślił, że Rosja będzie nadal ściśle współpracować z sojusznikami we wszystkich kwestiach związanych ze wzmocnieniem potencjału wojskowego OUBZ, koncentrując swoje wysiłki na "zwiększeniu gotowości bojowej kontyngentów narodowych oraz usprawnieniu dowodzenia i kontroli nad siłami kolektywnymi".

Obecnie OUBZ obejmuje byłe republiki radzieckie: Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Rosję. Armenia po wojnie z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu zawiesiła swój udział w organizacji na czas nieokreślony.

Putin chce zalać sojuszników Rosji bronią

Propozycja Putina, aby dostarczyć krajom OUBZ rosyjskie uzbrojenie, pojawia się w obliczu spadku rosyjskiego eksportu broni, który zmniejszył się o połowę od 2022 r., kiedy osiągnął 14 mld dolarów – odnotowuje The Moscow Times.

Siergiej Czemiezow, szef państwowej korporacji Rostec, rosyjskiego monopolisty w eksporcie broni, stwierdził, że krajowy kompleks wojskowo-przemysłowy obecnie zaopatruje głównie armię rosyjską. Zapewnił jednak, że eksport wkrótce zacznie się odbudowywać.

Kto kupuje rosyjskie uzbrojenie?

Według Jamestown Foundation, Rosja wyeksportowała w zeszłym roku broń wartą zaledwie 1 mld dolarów – o 92 proc. mniej niż w 2021 r. W pierwszym roku wojny na Ukrainie sprzedaż broni zagranicznym klientom Rostecu spadła o połowę, do 8 mld dolarów, w 2023 r. do 3 mld dolarów, a następnie o jedną trzecią.

Przed wybuchem wojny rosyjska broń była dostarczana do 47 krajów, a w 2024 r. do 33. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), największym odbiorcą rosyjskiej broni są Indie, z 38-proc. udziałem. Na kolejnych miejscach znajdują się Chiny (17 proc.) i Kazachstan (11 proc.).

