"Jesteś głupia?". Trump nie wytrzymał, gdy usłyszał pytanie

20-letnia Sarah Beckstrom i 24-letni Andrew Wolfe– żołnierze Gwardii Narodowej – zostali postrzeleni w środę nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie. Zostali oni sprowadzeni do stolicy z Wirginii Zachodniej w ramach walki Donalda Trumpa z przestępczością.

W czwartek wieczorem prezydent USA poinformował o śmierci 20-letniej żołnierki.

O zaatakowanie żołnierzy Gwardii Narodowej podejrzany jest 29-letni Afgańczyk RahmanullahLakanwal, który przybył do USA w 2021 roku w ramach programu Allies Welcome dla współpracowników amerykańskiej armii w Afganistanie. Zdaniem CNN sprawca złożył wniosek o azyl w 2024 roku i otrzymał go na początku bieżącego roku.

Trump nie wytrzymał po pytaniu dziennikarki

Podczas konferencji prasowej dziennikarska CBS News, Nancy Cordes, zapytała Donalda Trumpa, dlaczego o czyn Afgańczyka obwiniana jest administracja byłego prezydenta USA, Joe Bidena, skoro wniosek o azyl przyznała mu na początku 2025 roku administracja obecnego prezydenta. Przypomniała, że niedawno FBI wydało oficjalne oświadczenie o dokładnej weryfikacji przybywających do Stanów imigrantów.

– Bo ich wpuścili. Jesteś głupia? Przylecieli samolotem wraz z tysiącem innych ludzi, których nie powinno tu być, a ty zadajesz takie pytania, bo jesteś głupia – odpowiedział Donald Trump.

USCIS wstrzymał rozpatrywanie spraw azylowych

W dniu zamachu amerykański urząd imigracyjny (USCIS) ogłosił wstrzymanie rozpatrywania wniosków złożonych przez obywateli Afganistanu. W czwartek ogłoszono rewizję decyzji w sprawie przyznania Zielonej Karty obywatelom 19 państw z Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Z kolei w piątek USCIS wstrzymał rozpatrywanie wszystkich spraw azylowych do czasu zapewnienia „maksymalnego” stopnia sprawdzania osób starających się o wizy. Departament Stanu USA ogłosił wstrzymanie wydawania wiz obywatelom Afganistanu.

