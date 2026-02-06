Zamach na rosyjskiego generała. "Wiceszef GRU postrzelony w plecy"

W Moskwie niezidentyfikowany napastnik dokonał próby zamachu na generała porucznika Władimira Aleksiejewa, pierwszego zastępcę szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego (GRU). Aleksiejew został przewieziony do szpitala. Według rosyjskich mediów, atak miał miejsce w budynku mieszkalnym przy szosie Wołokołamskiej w północno-zachodniej Moskwie.

Napastnik miał kilkukrotnie postrzelić Aleksiejewa w plecy, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Wszczęto śledztwo

Komitet Śledczy Rosji potwierdził wszczęcie postępowania w sprawie próby zamachu i poszukiwanie podejrzanego. Nie ujawniono informacji o stanie rannego wojskowego. Aleksiejew, który ma stopień generała porucznika, jest pierwszym zastępcą szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego od 2011 roku.

Władimir Aleksiejew urodził się 24 kwietnia 1961 roku we wsi Hołodki w rejonie chmielnickim w obwodzie winnickim na Ukrainie. Ukończył w 1984 roku Wyższą Szkołę Dowódców Powietrznodesantowych im. Wasilija Margiełowa w Riazaniu w Rosji. Przez lata pełnił funkcję szefa zarządów wywiadu w okręgach wojskowych Moskiewskiego i Dalekowschodniego, później kierował XIV Zarządem GRU, a w 2011 roku został pierwszym zastępcą szefa GRU.

Według ukraińskich władz i międzynarodowych doniesień śledczych, Aleksiejew był odpowiedzialny za wywiadowcze wsparcie agresji Rosji na Ukrainę, przygotowywanie danych o celach ataków rakietowych i bombowych na terytorium Ukrainy, w szczególności na obiekty cywilne, a także za działania związane z organizacją pozorowanych referendów na terytoriach tymczasowo okupowanych. Otwarte źródła powołują się również na jego rolę w próbach ustanowienia struktur quasi-władzy na terenach okupowanych, zwłaszcza w obwodzie chersońskim.

W 2017 roku, według rosyjskich mediów państwowych, Aleksiejew otrzymał tytuł Bohatera Rosji na mocy tajnego dekretu prezydenckiego.

